Πετρέλαιο: Η Ευρώπη ρίχνει στην αγορά 42 εκατ. βαρέλια για να συγκρατήσει τις τιμές – Στο επίκεντρο το ντίζελ
Πετρέλαιο: Η Ευρώπη ρίχνει στην αγορά 42 εκατ. βαρέλια για να συγκρατήσει τις τιμές – Στο επίκεντρο το ντίζελ
Μαζική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μέσα στο επόμενο τρίμηνο – Η Γαλλία προχωρεί άμεσα στη διάθεση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ, με στόχο τη μείωση των τιμών έως και 18 λεπτά το λίτρο
Σε μια νέα παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων προχωρεί η Ευρώπη, αποδεσμεύοντας 42 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διευκρινίζοντας ότι το ήμισυ της ποσότητας που θα διατεθεί στην αγορά θα αφορά ντίζελ.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εντάσσεται στις δεσμεύσεις των χωρών της G7, οι οποίες συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συντονισμένης από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) αποδέσμευσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών, που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο.
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Την ανακοίνωση έκανε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, διευκρινίζοντας ότι το ήμισυ της ποσότητας που θα διατεθεί στην αγορά θα αφορά ντίζελ.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εντάσσεται στις δεσμεύσεις των χωρών της G7, οι οποίες συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συντονισμένης από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) αποδέσμευσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών, που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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