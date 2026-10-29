Πετρέλαιο: Η Ευρώπη ρίχνει στην αγορά 42 εκατ. βαρέλια για να συγκρατήσει τις τιμές – Στο επίκεντρο το ντίζελ

Μαζική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μέσα στο επόμενο τρίμηνο – Η Γαλλία προχωρεί άμεσα στη διάθεση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ, με στόχο τη μείωση των τιμών έως και 18 λεπτά το λίτρο