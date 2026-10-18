Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα-«φιλέτο» στη Ν. Ερυθραία, η μάχη των μνηστήρων και ένας…Πρόεδρος

Το ακίνητο που βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής μισθώνεται από τη γνωστή αλυσίδα κεμπαμπτζίδηκων - Το σφυρί, η ανατροπή στην τιμή και σε τι ποσό άλλαξε χέρια