Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα-«φιλέτο» στη Ν. Ερυθραία, η μάχη των μνηστήρων και ένας…Πρόεδρος
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Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα-«φιλέτο» στη Ν. Ερυθραία, η μάχη των μνηστήρων και ένας…Πρόεδρος

Το ακίνητο που βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής μισθώνεται από τη γνωστή αλυσίδα κεμπαμπτζίδηκων - Το σφυρί, η ανατροπή στην τιμή και σε τι ποσό άλλαξε χέρια

Πλειστηριασμοί: Το κατάστημα-«φιλέτο» στη Ν. Ερυθραία, η μάχη των μνηστήρων και ένας…Πρόεδρος
Μπορεί οι περισσότεροι πλειστηριασμοί να καταλήγουν άγονοι, ωστόσο όταν πρόκειται για κάποια ακίνητα που μπορούν να χαρακτηριστούν και «φιλέτα» η ηλεκτρονική πλατφόρμα… παίρνει φωτιά από τα διαδοχικά χτυπήματα των υποψήφιων μνηστήρων.

Αυτό συνέβη και με την περίπτωση ενός ακινήτου ιδιαίτερης προβολής, που βρίσκεται στο πιο εμπορικό σημείο της Νέας Ερυθραίας και στο οποίο στεγάζεται ένα από τα καταστήματα της δημοφιλούς αλυσίδας κεμπαμπτζίδηκων «Ο Πρόεδρος».

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