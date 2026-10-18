Ματίνα Νικολάου για τον πρώην σύζυγό της: Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να πάρουμε διαζύγιο, κάτι έγινε, είχαν απεργία τα δικαστήρια και το αφήσαμε
Ματίνα Νικολάου για τον πρώην σύζυγό της: Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να πάρουμε διαζύγιο, κάτι έγινε, είχαν απεργία τα δικαστήρια και το αφήσαμε
Δεν είχαμε σκοπό να φτιάξουμε ξανά οικογένεια, είπε η ηθοποιός
Στην προσπάθεια που είχαν κάνει με τον πρώην σύζυγό της να πάρουν διαζύγιο αναφέρθηκε η Ματίνα Νικολάου, δηλώνοντας πως η απεργία στα δικαστήρια στάθηκε αφορμή να μην ολοκληρώσουν τελικά τη διαδικασία.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή, δίνοντας έμφαση στη σχέση με τον γιο της.
Η Ματίνα Νικολάου εξήγησε αρχικά, γιατί δεν έχει πάρει διαζύγιο, αναφέροντας τι συνέβη όταν επιχείρησαν να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία. Όπως είπε, δεν υπήρχε πρόθεση να δημιουργήσουν ξανά οικογένεια, με αποτέλεσμα να μην επισπεύσουν τότε τις διαδικασίες: «Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή, κάτι έγινε, είχαν απεργία τα δικαστήρια, δεν θυμάμαι, οπότε το αφήσαμε, δεν είχαμε σκοπό να φτιάξουμε ξανά οικογένεια, οπότε μπορεί να γίνει και αυτό».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τη σχέση με τον γιο της, η ηθοποιός σημείωσε ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που φέρνει η ενηλικίωσή του. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η εφηβεία του ήταν εύκολη, ωστόσο πλέον αντιλαμβάνεται ότι εκείνος ανεξαρτητοποιείται και αρχίζει να χαράζει τη δική του πορεία.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ο γιος μου πάντα είναι δίπλα μου, ειδικά τώρα που ενηλικιώθηκε. Η εφηβεία ήταν εύκολη, νομίζω από εδώ και πέρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί διαπιστώνεις ότι τώρα πια ανοίγει τα φτερά του και παίρνει τη ζωή στα χέρια του και όταν δεν είσαι εκεί γιατί δεν έχεις το δικαίωμα πια, είναι λίγο περίεργα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι ο γιος της θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση τους ως φιλική: «Θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Έχει φίλους, έχει να μοιραστεί πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί μου, αλλά έχουμε μια όμορφη σχέση και νομίζω θα φτιάξει περισσότερο περνώντας τα χρόνια».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή, δίνοντας έμφαση στη σχέση με τον γιο της.
Η Ματίνα Νικολάου εξήγησε αρχικά, γιατί δεν έχει πάρει διαζύγιο, αναφέροντας τι συνέβη όταν επιχείρησαν να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία. Όπως είπε, δεν υπήρχε πρόθεση να δημιουργήσουν ξανά οικογένεια, με αποτέλεσμα να μην επισπεύσουν τότε τις διαδικασίες: «Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή, κάτι έγινε, είχαν απεργία τα δικαστήρια, δεν θυμάμαι, οπότε το αφήσαμε, δεν είχαμε σκοπό να φτιάξουμε ξανά οικογένεια, οπότε μπορεί να γίνει και αυτό».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τη σχέση με τον γιο της, η ηθοποιός σημείωσε ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που φέρνει η ενηλικίωσή του. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η εφηβεία του ήταν εύκολη, ωστόσο πλέον αντιλαμβάνεται ότι εκείνος ανεξαρτητοποιείται και αρχίζει να χαράζει τη δική του πορεία.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ο γιος μου πάντα είναι δίπλα μου, ειδικά τώρα που ενηλικιώθηκε. Η εφηβεία ήταν εύκολη, νομίζω από εδώ και πέρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί διαπιστώνεις ότι τώρα πια ανοίγει τα φτερά του και παίρνει τη ζωή στα χέρια του και όταν δεν είσαι εκεί γιατί δεν έχεις το δικαίωμα πια, είναι λίγο περίεργα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι ο γιος της θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση τους ως φιλική: «Θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Έχει φίλους, έχει να μοιραστεί πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί μου, αλλά έχουμε μια όμορφη σχέση και νομίζω θα φτιάξει περισσότερο περνώντας τα χρόνια».
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