Ματίνα Νικολάου για τον πρώην σύζυγό της: Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να πάρουμε διαζύγιο, κάτι έγινε, είχαν απεργία τα δικαστήρια και το αφήσαμε

Μιλώντας για τη σχέση με τον γιο της, η ηθοποιός σημείωσε ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που φέρνει η ενηλικίωσή του. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η εφηβεία του ήταν εύκολη, ωστόσο πλέον αντιλαμβάνεται ότι εκείνος ανεξαρτητοποιείται και αρχίζει να χαράζει τη δική του πορεία.Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Ο γιος μου πάντα είναι δίπλα μου, ειδικά τώρα που ενηλικιώθηκε. Η εφηβεία ήταν εύκολη, νομίζω από εδώ και πέρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί διαπιστώνεις ότι τώρα πια ανοίγει τα φτερά του και παίρνει τη ζωή στα χέρια του και όταν δεν είσαι εκεί γιατί δεν έχεις το δικαίωμα πια, είναι λίγο περίεργα».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι ο γιος της θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση τους ως φιλική: «Θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Έχει φίλους, έχει να μοιραστεί πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί μου, αλλά έχουμε μια όμορφη σχέση και νομίζω θα φτιάξει περισσότερο περνώντας τα χρόνια».