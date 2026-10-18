«Διαγράφεται» το 50% της αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης με τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων

Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή, έναντι 1,13 ευρώ πέρυσι – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το αυξημένο επίδομα θέρμανσης