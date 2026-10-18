Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της και διακινούσε βίντεο για χρήματα

Η 51χρονη φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις σε βίντεο και φωτογραφίες, τις οποίες έστελνε μέσω Viber σε άνδρα – Τον Νοέμβριο η δίκη στη Λάρισα