Γεωργιάδης για Λαζόπουλο: Αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, την Καρυστιανού, τη Ζωή, τον Τσίπρα τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στον Σαμαρά
Γεωργιάδης για Λαζόπουλο: Αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, την Καρυστιανού, τη Ζωή, τον Τσίπρα τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στον Σαμαρά
«Τον Σαμαρά τον υποστηρίζει ο Λαζόπουλος που ήταν ο μεγαλύτερος του υβριστής, ο Λάκης θέλει να διαλύσει τη ΝΔ»
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου υπέρ του Αντώνη Σαμαρά και την προτροπή του προς τους πολίτες να τον ψηφίσουν.
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο παρελθόν ο ηθοποιός υπήρξε σφοδρός επικριτής του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σήμερα εμφανίζεται να τον στηρίζει, με μοναδικό στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να προκαλέσει ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος προσπάθησε να ρίξει τον Μητσοτάκη «επενδύοντας διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ και τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Λάκη μου, όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές, έτσι θα πας και τώρα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη.
Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.
Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών…
Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες.
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο παρελθόν ο ηθοποιός υπήρξε σφοδρός επικριτής του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σήμερα εμφανίζεται να τον στηρίζει, με μοναδικό στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να προκαλέσει ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος προσπάθησε να ρίξει τον Μητσοτάκη «επενδύοντας διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ και τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Λάκη μου, όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές, έτσι θα πας και τώρα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη
Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη.
Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.
Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών…
Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες.
Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η @DimokratiaGr (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον… pic.twitter.com/A6KHCR0qrt— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026
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