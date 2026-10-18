Γεωργιάδης για Λαζόπουλο: Αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, την Καρυστιανού, τη Ζωή, τον Τσίπρα τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στον Σαμαρά