Γιώργος Προκοπίου: 69 παραγγελίες στη Hengli – «Οι Κινέζοι καταφέρνουν το αδύνατο»

Ο Έλληνας εφοπλιστής εξήρε την ποιότητα κατασκευής, την παράδοση πλοίων πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο και την τεχνική υποστήριξη του κινεζικού ναυπηγείου – Στις παραγγελίες περιλαμβάνονται 16 VLCC, ενώ έχουν ήδη παραδοθεί 16 πλοία από το συνολικό πρόγραμμα