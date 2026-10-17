Γιώργος Προκοπίου: 69 παραγγελίες στη Hengli – «Οι Κινέζοι καταφέρνουν το αδύνατο»
Γιώργος Προκοπίου: 69 παραγγελίες στη Hengli – «Οι Κινέζοι καταφέρνουν το αδύνατο»
Ο Έλληνας εφοπλιστής εξήρε την ποιότητα κατασκευής, την παράδοση πλοίων πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο και την τεχνική υποστήριξη του κινεζικού ναυπηγείου – Στις παραγγελίες περιλαμβάνονται 16 VLCC, ενώ έχουν ήδη παραδοθεί 16 πλοία από το συνολικό πρόγραμμα
Συνολικά 69 παραγγελίες πλοίων διαφόρων μεγεθών και τύπων, μεταξύ των οποίων 16 υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), έχουν τοποθετήσει στη Hengli Heavy Industries οι εταιρείες του Γιώργου Προκοπίου. Ο Έλληνας εφοπλιστής αποκάλυψε ότι από το συνολικό πρόγραμμα έχουν ήδη παραδοθεί 16 πλοία, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κινεζικού ναυπηγικού ομίλου.
Ο ιδρυτής του ομίλου Dynacom επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Hengli στο Νταλιάν της Κίνας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Hengli Green Ship Development Conference 2026. «Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η ποιότητα, η συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και η πολύ καλή συνεργασία με την ομάδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο ιδρυτής του ομίλου Dynacom επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Hengli στο Νταλιάν της Κίνας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Hengli Green Ship Development Conference 2026. «Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η ποιότητα, η συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και η πολύ καλή συνεργασία με την ομάδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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