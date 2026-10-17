Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Στο σφυρί για 3,8 εκατ. ευρώ το κρουαζιερόπλοιο Gemini: Από τα ελληνικά νησιά, στον σκιώδη στόλο και τα σκραπ του Πακιστάν
Στο σφυρί για 3,8 εκατ. ευρώ το κρουαζιερόπλοιο Gemini: Από τα ελληνικά νησιά, στον σκιώδη στόλο και τα σκραπ του Πακιστάν
Η πρωτοφανής περιπέτεια του σκάφους της τουρκικής Miray Cruises που επί χρόνια «όργωνε» τα νερά του Αιγαίου - Από το ναυάγιο της τριετούς «Life at Sea», στο λιμάνι της Ελευσίνας
Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να οδηγούνται στο σφυρί χιλιάδες ακίνητα, αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους. Μεταξύ αυτών, σκάφη αναψυχής, αλιευτικές τράτες, εμπορικά πλοία, μέχρι και βάρκες. Για πρώτη φορά ωστόσο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών της χώρας μας ανέβηκε προς εκποίηση ένα κρουαζιερόπλοιο.
To «Gemini» όμως δεν είναι κάποιο τυχαίο κρουαζιερόπλοιο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για κρουαζιέρες, προσελκύοντας εκατοντάδες τέτοια σκάφη κάθε χρόνο, το συγκεκριμένο είναι από τα πιο γνωστά καθώς έπιανε πολύ συχνά σε δημοφιλή νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάτμος, Ρόδος κ.α.) σε συνδυασμό με τα τουρκικά παράλια (Τσεσμέ, Κουσάντασι).
Το πλοίο, συμφερόντων της τουρκικής εταιρείας Miray Cruises, έκανε κάθε χρόνο τριήμερες ή τετραήμερες κρουαζιέρες, με τις διαφημιστικές φωτογραφίες να υπόσχονται μια μοναδική και χλιδάτη εμπειρία σε πολυτελή σαλόνια, εστιατόρια και καμπίνες, πισίνες, τζακούζι, μέχρι και καζίνο για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους.
Η τύχη του «Gemini», ωστόσο, δεν ήταν και η καλύτερη καθώς τους τελευταίους μήνες εισήλθε σε μια πρωτοφανή περιπέτεια λόγω των οικονομικών κλυδωνισμών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, με αποτέλεσμα, αντί να ξεκινήσει τις κρουαζιέρες του για τη φετινή σεζόν, στα τέλη Μαΐου, να κατασχεθεί από την τουρκική τράπεζα DenizBank ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.
Η περίπτωση του «Gemini» έχει και άλλα στοιχεία που την καθιστούν μοναδική, γιατί, εκτός από την κατάσχεση, έμεινε ουσιαστικά ορφανό. Δηλαδή άνευ σημαίας, αποχαρακτηρισμένο από τους νηογνώμονες, χωρίς αριθμό νηολογίου, λιμάνι νηολόγησης και διεθνές διακριτικό σήμα.
Ειδικότερα, την άνοιξη που μας πέρασε, άλλαξε τη σημαία του από τις Μπαχάμες (Νασάου) σε σημαία Καμερούν. Ωστόσο, το Καμερούν είχε ήδη αναστείλει επίσημα το διεθνές νηολόγιό του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ως εκ τούτου, ο IMO χαρακτήρισε επίσημα τη σημαία του Καμερούν στο «Gemini» «ψευδή» (false flag).
Την ίδια περίοδο, ο γαλλικός νηογνώμονας Bureau Veritas (B.V.) αφαίρεσε τη ναυτιλιακή κλάση του. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ενωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), από τις 20 Μαΐου το σκάφος έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) «εγκαταλελειμμένο». Ετσι, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο -προφανώς το μοναδικό- που λόγω αυτής της κατάστασης ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο».
Στις αρχές Μαΐου το πλοίο των 165 μέτρων εισήλθε στον κόλπο της Καρύστου, όπου παρέμεινε αγκυροβολημένο επί περίπου δύο μήνες και μάλιστα το περισσότερο διάστημα χωρίς κανένα φως τη νύχτα και χωρίς τους προβλεπόμενους φανούς αγκυροβολίας. Δηλαδή, ένα τεράστιο σκάφος-φάντασμα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Στην τύχη τους αφέθηκαν και τα 25 μέλη του πληρώματος (μεταξύ αυτών και Ελληνες) που φέρεται να ήταν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες και με τις προμήθειες και τα καύσιμα εξαντλημένα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση προς την αριστερή πλευρά λόγω εισροής υδάτων, αποτελώντας μια βόμβα που έπρεπε γρήγορα να απενεργοποιηθεί.
Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της πλευστότητας και της στεγανότητάς του ανατέθηκε στις 2 Ιουλίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας στην εταιρεία Sea & Land Services, με το όλο εγχείρημα να εκτελείται υπό την εποπτεία του εξαιρετικά έμπειρου ναυπηγού-μηχανολόγου μηχανικού Γεράσιμου Κουρούκλη (Naval Mechanical Electrical Technical Bureau - NAVMEL).
To «Gemini» όμως δεν είναι κάποιο τυχαίο κρουαζιερόπλοιο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για κρουαζιέρες, προσελκύοντας εκατοντάδες τέτοια σκάφη κάθε χρόνο, το συγκεκριμένο είναι από τα πιο γνωστά καθώς έπιανε πολύ συχνά σε δημοφιλή νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάτμος, Ρόδος κ.α.) σε συνδυασμό με τα τουρκικά παράλια (Τσεσμέ, Κουσάντασι).
Το πλοίο, συμφερόντων της τουρκικής εταιρείας Miray Cruises, έκανε κάθε χρόνο τριήμερες ή τετραήμερες κρουαζιέρες, με τις διαφημιστικές φωτογραφίες να υπόσχονται μια μοναδική και χλιδάτη εμπειρία σε πολυτελή σαλόνια, εστιατόρια και καμπίνες, πισίνες, τζακούζι, μέχρι και καζίνο για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους.
Η τύχη του «Gemini», ωστόσο, δεν ήταν και η καλύτερη καθώς τους τελευταίους μήνες εισήλθε σε μια πρωτοφανή περιπέτεια λόγω των οικονομικών κλυδωνισμών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, με αποτέλεσμα, αντί να ξεκινήσει τις κρουαζιέρες του για τη φετινή σεζόν, στα τέλη Μαΐου, να κατασχεθεί από την τουρκική τράπεζα DenizBank ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.
Χωρίς σημαία
Η περίπτωση του «Gemini» έχει και άλλα στοιχεία που την καθιστούν μοναδική, γιατί, εκτός από την κατάσχεση, έμεινε ουσιαστικά ορφανό. Δηλαδή άνευ σημαίας, αποχαρακτηρισμένο από τους νηογνώμονες, χωρίς αριθμό νηολογίου, λιμάνι νηολόγησης και διεθνές διακριτικό σήμα.
Ειδικότερα, την άνοιξη που μας πέρασε, άλλαξε τη σημαία του από τις Μπαχάμες (Νασάου) σε σημαία Καμερούν. Ωστόσο, το Καμερούν είχε ήδη αναστείλει επίσημα το διεθνές νηολόγιό του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ως εκ τούτου, ο IMO χαρακτήρισε επίσημα τη σημαία του Καμερούν στο «Gemini» «ψευδή» (false flag).
Την ίδια περίοδο, ο γαλλικός νηογνώμονας Bureau Veritas (B.V.) αφαίρεσε τη ναυτιλιακή κλάση του. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ενωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), από τις 20 Μαΐου το σκάφος έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) «εγκαταλελειμμένο». Ετσι, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο -προφανώς το μοναδικό- που λόγω αυτής της κατάστασης ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο».
Στις αρχές Μαΐου το πλοίο των 165 μέτρων εισήλθε στον κόλπο της Καρύστου, όπου παρέμεινε αγκυροβολημένο επί περίπου δύο μήνες και μάλιστα το περισσότερο διάστημα χωρίς κανένα φως τη νύχτα και χωρίς τους προβλεπόμενους φανούς αγκυροβολίας. Δηλαδή, ένα τεράστιο σκάφος-φάντασμα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Στην τύχη τους αφέθηκαν και τα 25 μέλη του πληρώματος (μεταξύ αυτών και Ελληνες) που φέρεται να ήταν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες και με τις προμήθειες και τα καύσιμα εξαντλημένα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση προς την αριστερή πλευρά λόγω εισροής υδάτων, αποτελώντας μια βόμβα που έπρεπε γρήγορα να απενεργοποιηθεί.
Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της πλευστότητας και της στεγανότητάς του ανατέθηκε στις 2 Ιουλίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας στην εταιρεία Sea & Land Services, με το όλο εγχείρημα να εκτελείται υπό την εποπτεία του εξαιρετικά έμπειρου ναυπηγού-μηχανολόγου μηχανικού Γεράσιμου Κουρούκλη (Naval Mechanical Electrical Technical Bureau - NAVMEL).
Μετά τη διάσωσή του το «Gemini» μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ελευσίνας περιμένοντας να βγει στο σφυρί.
Δεδομένου ότι σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας διατηρούν οικονομικές αξιώσεις όχι μόνο η DenizBank, αλλά και άλλες εταιρείες (ρυμουλκών, φύλαξης κ.ά.), το «Gemini», όπως αναδεικνύει σήμερα το «ΘΕΜΑ», θα είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που θα βγει σε πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η διαδικασία που στρέφεται κατά της Mirayint Cruises Ltd, αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου, αλλά λόγω ανακοπής μετατέθηκε για τις 18 Νοεμβρίου.
Η κατάσχεση του σκάφους «ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Miray Cruises Ltd η οποία εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ έγινε για την ικανοποίηση απαίτησης της επισπεύδουσας συνολικού ποσού 22.772,58 ευρώ (26.361,54 δολαρίων), πλέον τόκων και εξόδων», δυνάμει σχετικής διαταγής πληρωμής.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση πλειστηριασμού, πρόκειται για πλοίο επιβατηγό-κρουαζιερόπλοιο, κατασκευασμένο από χάλυβα, χωρίς σημαία (πρώην σημαίας Μπαχαμών). Είναι κατασκευασμένο στην Ισπανία το 1992 από την εταιρεία Union Naval de Levante. Εχει ολικό μήκος (LOA) 163,81 μέτρα, μέγιστο πλάτος 22,50 μέτρα, ύψος 7,20 μέτρα, βύθισμα 5,50 μέτρα, ολική χωρητικότητα 19.093 κόρους και καθαρή χωρητικότητα 8.468 κόρους. Διαθέτει δύο κύριες μηχανές κατασκευασμένες στη Φινλανδία από την εταιρεία Wartsila, συνολικής ιπποδύναμης 6.480 κιλοβάτ (2×3.240 κιλοβάτ).
Οπως τονίζεται στην έκθεση εκτίμησης της 27ης Αυγούστου του κ. Κουρούκλη, έχει μεταφορική ικανότητα 1.074 επιβατών και πλήρωμα 340 ατόμων, διαθέτει 277 εξωτερικές καμπίνες και 123 εσωτερικές, καθώς και αρκετούς χώρους διασκέδασης, ξεκούρασης και αγορών. Συγκεκριμένα:
Α) Κεντρικά σαλόνια & αμφιθέατρα
1) Eros Lounge & Bar: Ο βασικός χώρος νυχτερινής διασκέδασης του πλοίου, όπου φιλοξενούνται ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, σόου από χορευτικά συγκροτήματα και θεματικά πάρτυ.
2) Muses Lounge: Ενα μεγάλο, άνετο σαλόνι, ιδανικό για κοινωνικοποίηση και παρακολούθηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
3) Selene Lounge: Επιπλέον κλειστός χώρος για χαλάρωση με ποτό και μουσική υπόκρουση.
Β) Τυχερά παιχνίδια & αγορές
1) Διαθέτει καζίνο με τραπέζια παιχνιδιών και κουλοχέρηδες (slot machines).
2) Duty-free shop για αγορές αφορολόγητων ειδών, αναμνηστικών και δώρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Γ) Εξωτερικοί χώροι, πισίνες & μπαρ (open decks)
1) Pool deck & jacuzzi: Η κεντρική εξωτερική πισίνα του πλοίου με ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία και υδρομασάζ.
2) Helios Bar: Το μπαρ της πισίνας για κοκτέιλ και αναψυκτικά.
3) Thalassa Bar: Εξωτερικό μπαρ στην πρύμνη.
4) Eclipse Bar: Ενα δεύτερο lounge bar.
Δ) Χαλάρωση & δραστηριότητες
1) Beauty center & spa: Προσφέρει υπηρεσίες περιποίησης, μασάζ και θεραπείες αναζωογόνησης.
2) Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο.
3) Βιβλιοθήκη: Ενας ήσυχος χώρος για ανάγνωση βιβλίων και επιτραπέζια παιχνίδια.
Όσον αφορά τα βάρη, αναφέρεται ότι «το κρουαζιερόπλοιο “Gemini”, άνευ σημαίας, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, τελεί υπό απαγόρευση απόπλου και μεταβολής της νομικής και πραγματικής του κατάστασης, κατόπιν ενεργού διατακτικού δέσμευσης, σύμφωνα με την από 6-5-2026 προσωρινή διαταγή του προέδρου Πρωτοδικείου Πειραιά υπέρ της DenizBank A.S.». Επιπρόσθετα, υπάρχει σε εξέλιξη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών του πληρώματος κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας Miray Cruises Ltd.
To Gemini κατασκευάστηκε το 1992 αρχικά ως «Crown Jewel» για την Crown Cruise Line με σκοπό την πραγματοποίηση δρομολογίων στην Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια, από το 1995 έως το 2008 μετονομάστηκε σε «SuperStar Gemini» και δραστηριοποιήθηκε υπό τη διαχείριση της Star Cruises στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά έγινε «Celestyal Nefeli» και έκανε κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά για λογαριασμό της Celestyal Cruises. Τέλος, το 2020 πέρασε με πολυετή ναύλωση στην τουρκική Miray International (Miray Cruises).
Αποτελώντας το καλύτερο πλοίο της, η εταιρεία το διαφήμιζε προβάλλοντας τις ανέσεις και τις πολυτελείς υποδομές του. Ηταν μάλιστα και αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά για τη περιβόητη τριετή κρουαζιέρα «Life at Sea», την οποία η Miray Cruises λάνσαρε από το 2023 ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, με 382 επισκέψεις σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κρουαζιέρα, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς μετά από διαδοχικές αναβολές και αλλαγές του λιμανιού αφετηρίας, αλλά και του πλοίου, δεν ξεκίνησε, με αποτέλεσμα αρκετοί από όσους είχαν κλείσει θέση να παλεύουν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.
Ετσι, το «Gemini» ολοκλήρωσε τις κανονικές κρουαζιέρες για το 2025, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, ακύρωσε «για τεχνικούς λόγους» όσες είχαν προγραμματιστεί για το 2026.
Η επιχείρηση μετακίνησής του από την Κάρυστο στο λιμάνι της Ελευσίνας αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς, εκτός από την κατάσχεση, προέκυψαν και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και σημαίας που περιέπλεξαν περαιτέρω την υπόθεση.
Την προβληματική κατάσταση του πλοίου πιστοποιεί η αναλυτική τεχνική έκθεση του κ. Κουρούκλη. Όπως προαναφέρθηκε, το σκάφος παρουσίαζε εγκάρσια κλίση προς την αριστερή πλευρά και κατά την έκθεση «σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του πιστοποιημένου καταδυτικού συνεργείου, υπήρχε βεβαιωμένη διαρροή νερού εντός του πλοίου από την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και πιθανές διαρροές από τους άξονες των πηδαλίων και την αριστερή πρωραία εισαγωγή».
Το καταδυτικό συνεργείο στεγανοποίησε την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και η διαρροή σταμάτησε. Παράλληλα, γινόταν απάντληση των υδάτων και των ελαιωδών καταλοίπων που υπήρχαν στις σεντίνες, τα οποία παραδίδονταν σε βυτιοφόρα οχήματα. Μετά τη στεγανοποίηση και την απάντληση των υδάτων και ελαιωδών καταλοίπων, το πλοίο επανήλθε στην οριζόντια θέση.
Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν και τα βιολογικά λύματα, τα οποία είχαν υπερχειλίσει και είχαν κατακλύσει τις σεντίνες και τον χώρο γύρω από τις δεξαμενές.
«Αρχικά, παρασχέθηκαν βυτιοφόρα για την παράδοση των λυμάτων και απομακρύνθηκαν 25 κυβικά μέτρα λυμάτων και νερών πλυσίματος, απέμεναν, δε, κατά τις εκτιμήσεις, περίπου 15 κυβικά μέτρα λυμάτων και νερών πλυσίματος, ώστε να καθαριστεί πλήρως η περιοχή, καθώς και περίπου 330 κυβικά μέτρα λυμάτων, τα οποία λόγω της μακροχρόνιας παραμονής, για να απομακρυνθούν, εκτός από τη χειροκίνητη εργασία απόξεσης, απαιτούν και περίπου 200 κυβικά μέτρα νερό για πλύσιμο».
Η εταιρεία που είχε αναλάβει την ευθύνη αναζήτησε τη συνδρομή της ασφαλιστικής για την άμεση αποστολή 25 βυτίων προς απομάκρυνση των απομενόντων στο πλοίο βιολογικών λυμάτων. Η ασφαλιστική όμως απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με το «Gemini». Ετσι, τα λύματα έμειναν στο σκάφος.
Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση του πλοίου, στην έκθεση τονίζεται ότι δεν είναι καλή, καθώς ο χρόνος εγκατάλειψής του από κάθε συντήρηση είναι σημαντικά μεγάλος. Ειδικότερα, καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι πολλά από τα δίκτυα σωληνώσεων είναι σε κακή κατάσταση και οι βάνες δεν κλείνουν στεγανά, ενώ παρατηρείται διάβρωση σε πολλά σημεία. «Η πολύ κακή κατάσταση των σωληνώσεων και της μεγάλης ομοιόμορφης φθοράς των ελασμάτων καθιστά την επισκευή του πλοίου δαπανηρή και με πολύ περιορισμένο ορίζοντα εκμετάλλευσης του». Προστίθεται, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανταλλακτικών. Επίσης, κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι δυνατόν το πλοίο να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, όπως μόνιμα αγκυροβολημένο κ.λπ.
Επομένως, σύμφωνα με την έκθεση, το πλοίο έχει πολύ σοβαρές ζημιές και βλάβες, οι οποίες σε πρώτη εκτίμηση καθιστούν τη γενική επισκευή του υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Εκτός των απαιτούμενων επισκευών, υπάρχουν και τα προβλήματα της σημαίας, καθώς και της άρσης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τον επιβλέποντα νηογνώμονα Bureau Veritas.
Σε συνδυασμό με την ηλικία του (34 έτη) και το μεγάλο χρονικό διάστημα για την απόσβεση του κόστους επισκευής του, η αξία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει την αξία του ως σκραπ, η οποία προσαυξάνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού του.
Από την παράθεση των τιμών αγοράς πλοίων για διάλυση προκύπτει ότι την πιο συμφέρουσα τιμή προσφέρει η αγορά του Πακιστάν, που είναι 89% μεγαλύτερη έναντι της Τουρκίας, παρά τα επιβαρυμένα έξοδα μεταφοράς.
Ετσι, η αγοραστική αξία του, αφαιρουμένων των εξόδων καθαρισμού, επισκευών, ρυμούλκησης κ.ά., για να γίνει σκραπ στο Πακιστάν είναι 3.805.462,75 ευρώ. Αυτή ήταν και η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό στις 21 Οκτωβρίου.
Πριν λίγες ημέρες, ωστόσο η τουρκική τράπεζα DenizBank άσκησε ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά ζητώντας την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 14 εκατ. ευρώ, τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης για
τον αριθμό των μηχανών και την συμπερίληψη σε αυτήν και της δικής της υποθήκης.
Το δικαστήριο με απόφασή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή ως προς τον αριθμό των μηχανών (ότι διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές Wärtsilä), ενώ απέρριψε το αίτημα αύξησης της τιμής εκκίνησης, διατηρώντας την στα 3.805.462,75 ευρώ.
Παράλληλα, δεδομένου ότι ο πλειστηριασμός της 21 ης Οκτωβρίου θα ανασταλεί, όρισε τη διενέργειά του για τις 18 Νοεμβρίου 2026.
Ο πλειστηριασμός
Δεδομένου ότι σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας διατηρούν οικονομικές αξιώσεις όχι μόνο η DenizBank, αλλά και άλλες εταιρείες (ρυμουλκών, φύλαξης κ.ά.), το «Gemini», όπως αναδεικνύει σήμερα το «ΘΕΜΑ», θα είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που θα βγει σε πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η διαδικασία που στρέφεται κατά της Mirayint Cruises Ltd, αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου, αλλά λόγω ανακοπής μετατέθηκε για τις 18 Νοεμβρίου.
Η κατάσχεση του σκάφους «ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Miray Cruises Ltd η οποία εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ έγινε για την ικανοποίηση απαίτησης της επισπεύδουσας συνολικού ποσού 22.772,58 ευρώ (26.361,54 δολαρίων), πλέον τόκων και εξόδων», δυνάμει σχετικής διαταγής πληρωμής.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση πλειστηριασμού, πρόκειται για πλοίο επιβατηγό-κρουαζιερόπλοιο, κατασκευασμένο από χάλυβα, χωρίς σημαία (πρώην σημαίας Μπαχαμών). Είναι κατασκευασμένο στην Ισπανία το 1992 από την εταιρεία Union Naval de Levante. Εχει ολικό μήκος (LOA) 163,81 μέτρα, μέγιστο πλάτος 22,50 μέτρα, ύψος 7,20 μέτρα, βύθισμα 5,50 μέτρα, ολική χωρητικότητα 19.093 κόρους και καθαρή χωρητικότητα 8.468 κόρους. Διαθέτει δύο κύριες μηχανές κατασκευασμένες στη Φινλανδία από την εταιρεία Wartsila, συνολικής ιπποδύναμης 6.480 κιλοβάτ (2×3.240 κιλοβάτ).
Οπως τονίζεται στην έκθεση εκτίμησης της 27ης Αυγούστου του κ. Κουρούκλη, έχει μεταφορική ικανότητα 1.074 επιβατών και πλήρωμα 340 ατόμων, διαθέτει 277 εξωτερικές καμπίνες και 123 εσωτερικές, καθώς και αρκετούς χώρους διασκέδασης, ξεκούρασης και αγορών. Συγκεκριμένα:
Α) Κεντρικά σαλόνια & αμφιθέατρα
1) Eros Lounge & Bar: Ο βασικός χώρος νυχτερινής διασκέδασης του πλοίου, όπου φιλοξενούνται ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, σόου από χορευτικά συγκροτήματα και θεματικά πάρτυ.
2) Muses Lounge: Ενα μεγάλο, άνετο σαλόνι, ιδανικό για κοινωνικοποίηση και παρακολούθηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
3) Selene Lounge: Επιπλέον κλειστός χώρος για χαλάρωση με ποτό και μουσική υπόκρουση.
Β) Τυχερά παιχνίδια & αγορές
1) Διαθέτει καζίνο με τραπέζια παιχνιδιών και κουλοχέρηδες (slot machines).
2) Duty-free shop για αγορές αφορολόγητων ειδών, αναμνηστικών και δώρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Γ) Εξωτερικοί χώροι, πισίνες & μπαρ (open decks)
1) Pool deck & jacuzzi: Η κεντρική εξωτερική πισίνα του πλοίου με ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία και υδρομασάζ.
2) Helios Bar: Το μπαρ της πισίνας για κοκτέιλ και αναψυκτικά.
3) Thalassa Bar: Εξωτερικό μπαρ στην πρύμνη.
4) Eclipse Bar: Ενα δεύτερο lounge bar.
Δ) Χαλάρωση & δραστηριότητες
1) Beauty center & spa: Προσφέρει υπηρεσίες περιποίησης, μασάζ και θεραπείες αναζωογόνησης.
2) Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο.
3) Βιβλιοθήκη: Ενας ήσυχος χώρος για ανάγνωση βιβλίων και επιτραπέζια παιχνίδια.
Όσον αφορά τα βάρη, αναφέρεται ότι «το κρουαζιερόπλοιο “Gemini”, άνευ σημαίας, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, τελεί υπό απαγόρευση απόπλου και μεταβολής της νομικής και πραγματικής του κατάστασης, κατόπιν ενεργού διατακτικού δέσμευσης, σύμφωνα με την από 6-5-2026 προσωρινή διαταγή του προέδρου Πρωτοδικείου Πειραιά υπέρ της DenizBank A.S.». Επιπρόσθετα, υπάρχει σε εξέλιξη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών του πληρώματος κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας Miray Cruises Ltd.
Η ιστορία και το... ναυάγιο
To Gemini κατασκευάστηκε το 1992 αρχικά ως «Crown Jewel» για την Crown Cruise Line με σκοπό την πραγματοποίηση δρομολογίων στην Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια, από το 1995 έως το 2008 μετονομάστηκε σε «SuperStar Gemini» και δραστηριοποιήθηκε υπό τη διαχείριση της Star Cruises στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά έγινε «Celestyal Nefeli» και έκανε κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά για λογαριασμό της Celestyal Cruises. Τέλος, το 2020 πέρασε με πολυετή ναύλωση στην τουρκική Miray International (Miray Cruises).
Αποτελώντας το καλύτερο πλοίο της, η εταιρεία το διαφήμιζε προβάλλοντας τις ανέσεις και τις πολυτελείς υποδομές του. Ηταν μάλιστα και αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά για τη περιβόητη τριετή κρουαζιέρα «Life at Sea», την οποία η Miray Cruises λάνσαρε από το 2023 ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, με 382 επισκέψεις σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κρουαζιέρα, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς μετά από διαδοχικές αναβολές και αλλαγές του λιμανιού αφετηρίας, αλλά και του πλοίου, δεν ξεκίνησε, με αποτέλεσμα αρκετοί από όσους είχαν κλείσει θέση να παλεύουν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.
Ετσι, το «Gemini» ολοκλήρωσε τις κανονικές κρουαζιέρες για το 2025, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, ακύρωσε «για τεχνικούς λόγους» όσες είχαν προγραμματιστεί για το 2026.
Η επιχείρηση μετακίνησής του από την Κάρυστο στο λιμάνι της Ελευσίνας αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς, εκτός από την κατάσχεση, προέκυψαν και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και σημαίας που περιέπλεξαν περαιτέρω την υπόθεση.
Η σημερινή κατάσταση
Την προβληματική κατάσταση του πλοίου πιστοποιεί η αναλυτική τεχνική έκθεση του κ. Κουρούκλη. Όπως προαναφέρθηκε, το σκάφος παρουσίαζε εγκάρσια κλίση προς την αριστερή πλευρά και κατά την έκθεση «σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του πιστοποιημένου καταδυτικού συνεργείου, υπήρχε βεβαιωμένη διαρροή νερού εντός του πλοίου από την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και πιθανές διαρροές από τους άξονες των πηδαλίων και την αριστερή πρωραία εισαγωγή».
Το καταδυτικό συνεργείο στεγανοποίησε την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και η διαρροή σταμάτησε. Παράλληλα, γινόταν απάντληση των υδάτων και των ελαιωδών καταλοίπων που υπήρχαν στις σεντίνες, τα οποία παραδίδονταν σε βυτιοφόρα οχήματα. Μετά τη στεγανοποίηση και την απάντληση των υδάτων και ελαιωδών καταλοίπων, το πλοίο επανήλθε στην οριζόντια θέση.
Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν και τα βιολογικά λύματα, τα οποία είχαν υπερχειλίσει και είχαν κατακλύσει τις σεντίνες και τον χώρο γύρω από τις δεξαμενές.
«Αρχικά, παρασχέθηκαν βυτιοφόρα για την παράδοση των λυμάτων και απομακρύνθηκαν 25 κυβικά μέτρα λυμάτων και νερών πλυσίματος, απέμεναν, δε, κατά τις εκτιμήσεις, περίπου 15 κυβικά μέτρα λυμάτων και νερών πλυσίματος, ώστε να καθαριστεί πλήρως η περιοχή, καθώς και περίπου 330 κυβικά μέτρα λυμάτων, τα οποία λόγω της μακροχρόνιας παραμονής, για να απομακρυνθούν, εκτός από τη χειροκίνητη εργασία απόξεσης, απαιτούν και περίπου 200 κυβικά μέτρα νερό για πλύσιμο».
Η εταιρεία που είχε αναλάβει την ευθύνη αναζήτησε τη συνδρομή της ασφαλιστικής για την άμεση αποστολή 25 βυτίων προς απομάκρυνση των απομενόντων στο πλοίο βιολογικών λυμάτων. Η ασφαλιστική όμως απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση με το «Gemini». Ετσι, τα λύματα έμειναν στο σκάφος.
Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση του πλοίου, στην έκθεση τονίζεται ότι δεν είναι καλή, καθώς ο χρόνος εγκατάλειψής του από κάθε συντήρηση είναι σημαντικά μεγάλος. Ειδικότερα, καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι πολλά από τα δίκτυα σωληνώσεων είναι σε κακή κατάσταση και οι βάνες δεν κλείνουν στεγανά, ενώ παρατηρείται διάβρωση σε πολλά σημεία. «Η πολύ κακή κατάσταση των σωληνώσεων και της μεγάλης ομοιόμορφης φθοράς των ελασμάτων καθιστά την επισκευή του πλοίου δαπανηρή και με πολύ περιορισμένο ορίζοντα εκμετάλλευσης του». Προστίθεται, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανταλλακτικών. Επίσης, κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι δυνατόν το πλοίο να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, όπως μόνιμα αγκυροβολημένο κ.λπ.
Στα 3,8 εκατ. ευρώ η αξία του για σκραπ
Επομένως, σύμφωνα με την έκθεση, το πλοίο έχει πολύ σοβαρές ζημιές και βλάβες, οι οποίες σε πρώτη εκτίμηση καθιστούν τη γενική επισκευή του υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Εκτός των απαιτούμενων επισκευών, υπάρχουν και τα προβλήματα της σημαίας, καθώς και της άρσης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τον επιβλέποντα νηογνώμονα Bureau Veritas.
Σε συνδυασμό με την ηλικία του (34 έτη) και το μεγάλο χρονικό διάστημα για την απόσβεση του κόστους επισκευής του, η αξία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει την αξία του ως σκραπ, η οποία προσαυξάνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού του.
Από την παράθεση των τιμών αγοράς πλοίων για διάλυση προκύπτει ότι την πιο συμφέρουσα τιμή προσφέρει η αγορά του Πακιστάν, που είναι 89% μεγαλύτερη έναντι της Τουρκίας, παρά τα επιβαρυμένα έξοδα μεταφοράς.
Ετσι, η αγοραστική αξία του, αφαιρουμένων των εξόδων καθαρισμού, επισκευών, ρυμούλκησης κ.ά., για να γίνει σκραπ στο Πακιστάν είναι 3.805.462,75 ευρώ. Αυτή ήταν και η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό στις 21 Οκτωβρίου.
Πριν λίγες ημέρες, ωστόσο η τουρκική τράπεζα DenizBank άσκησε ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά ζητώντας την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 14 εκατ. ευρώ, τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης για
τον αριθμό των μηχανών και την συμπερίληψη σε αυτήν και της δικής της υποθήκης.
Το δικαστήριο με απόφασή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή ως προς τον αριθμό των μηχανών (ότι διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές Wärtsilä), ενώ απέρριψε το αίτημα αύξησης της τιμής εκκίνησης, διατηρώντας την στα 3.805.462,75 ευρώ.
Παράλληλα, δεδομένου ότι ο πλειστηριασμός της 21 ης Οκτωβρίου θα ανασταλεί, όρισε τη διενέργειά του για τις 18 Νοεμβρίου 2026.
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