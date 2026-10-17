Παππάς: Πολιτική επιλογή Τσίπρα η αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμές προς τους αποχωρήσαντες βουλευτές που τους κάλεσε και πάλι να δώσουν τις έδρες τους - «Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι' αυτό»