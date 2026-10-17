Παππάς: Πολιτική επιλογή Τσίπρα η αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ
Παππάς: Πολιτική επιλογή Τσίπρα η αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ
Αιχμές προς τους αποχωρήσαντες βουλευτές που τους κάλεσε και πάλι να δώσουν τις έδρες τους - «Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι' αυτό»
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος» τόνισε κατά την τοποθέτησή του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Νίκος Παππάς, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην ανασυγκρότηση του κόμματος, όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
«Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι' αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται» ανέφερε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε πως «έχουμε επανέλθει για να ξανακάνουμε την Αριστερά πρωταγωνίστρια δύναμη. Για να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη σταθερά, δυνατά και αριστερά».
Κατά τον Γραμματέα του κόμματος, «κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα λαμβάνει τεκμηριωμένη απάντηση. Κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσής του θα καταγγέλλεται δημόσια. Και όσοι κάνουν τέτοιες επιλογές να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος», ενώ αναφερόμενος στην πρόταση που υποστήριξε ο Παύλος Πολάκης για διεξαγωγή Συνεδρίου, «έγινε συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία, όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η εισήγηση και κατατέθηκε και πρόταση για τη διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος τον Γενάρη που μας έρχεται», τόνισε ο κ. Παππάς.
Από πλευράς του, «καταθέτω ενώπιον όλων σας τη διαδικαστική πρόταση, μετά το πέρας των εισηγήσεων, να ληφθεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε σε συνέδριο τον Γενάρη», όπως είπε.
Αναφερόμενος, ωστόσο, στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, «μετά τις ευρωεκλογές του 2024 προτείναμε τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού ψηφοδελτίου με κοινό πρόγραμμα και μάλιστα με μια διαδικασία συμμετοχικής εκλογής του επικεφαλής και της διάταξης δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρότασή μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος και να αρνηθεί de facto αυτή την πρόταση. Είναι η δική του πολιτική επιλογή», σημείωσε ο κ. Παππάς.
Ταυτόχρονα, όμως, «άκουσα εχθές τον Αλέξη να δηλώνει ότι σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Είναι μια μετακίνηση από την επιθετική δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Την καταγράφω», συνέχισε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, «αυτή η μετακίνηση, όμως, θα ήθελα να πω, είναι δραματικά μικρότερη από άλλες προγραμματικές μετακινήσεις. Στη 13η σύνταξη, που τη θεσπίσαμε ως κυβέρνηση, αυτή τη φορά απουσιάζει από το πρόγραμμα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου τώρα έχουμε αποδοχή της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων [...] Στον δημοσιονομικό χώρο, όπου είχαμε προσαρμογή των προτάσεων σε όσα έλεγε η κυβέρνηση», πρόσθεσε.
Παράλληλα, «η πρόσκλησή μας προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοιχτή. Σεβόμαστε τις συλλογικές της αποφάσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εκκρεμούν και στο συνέδριό τους. Αξιολογούμε ως πάρα πολύ θετική παρέμβαση την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ και θα θέλαμε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Θα την επιδιώξουμε την ευρύτερη προγραμματική και κοινωνική συμμαχία», υποστήριξε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στέλνοντας και μηνύματα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές .
«Σεβασμός στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται και από το πώς κάποιος συμπεριφέρεται σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι κρατούν εδώ και τρεις ή περισσότερους μήνες την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Στερούν από το κόμμα μας τη δύναμη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Οι αποχωρήσαντες, για να έχουμε καθαρές κουβέντες, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες» υποστήριξε ο κ. Παππάς και συμπλήρωσε πως «το κόμμα μας χρειάζεται σαφήνεια και ηρεμία. Να μη θολώνουμε την πολιτική μας γραμμή, να μην έχουμε πισωγυρίσματα στον επίπονο αγώνα για ανάκαμψη, διότι έχουμε αποφάσεις, στόχους, πρόγραμμα και έχουμε και συλλογική ηγεσία».
«Ο κόσμος μας έχει πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Δεν δικαιούμαστε να τον πληγώσουμε άλλη μία. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε. Ο ένας είναι να εξαφανίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε άλλες πολιτικές κατασκευές. Ο άλλος είναι να επιστρέψουμε σε μια εσωκομματική σύγκρουση και την αμφισβήτηση της ηγετικής μας πορείας. Τόσο εγώ, όσο πιστεύω και κανένας από εμάς, δεν είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει καμία από αυτές τις δύο επιλογές» παρατήρησε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ζήτησα την εμπιστοσύνη σας τη 18η Ιουλίου για να ενισχυθεί η σύγχρονη Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε δώσει όλοι μας τα πάντα για να σταθεί ξανά στα πόδια του αυτό το κόμμα και κάθε μέρα που περνάει πιστεύω ακόμα πιο βαθιά στην ιστορική ανάγκη της ξεχωριστής παρουσίας και παρέμβασής του», όπως είπε, καταλήγοντας: «να βγούμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή με καθαρή πολιτική γραμμή, με ενότητα και σχέδιο δράσης. Η πολιτική μας ταυτότητα δεν χαρίζεται, ο αγώνας μας δεν χαρίζεται, το μέλλον της Αριστεράς δεν χαρίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα για να είναι ξανά ισχυρός στη ζωή της Ελλάδας».
«Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι' αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται» ανέφερε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε πως «έχουμε επανέλθει για να ξανακάνουμε την Αριστερά πρωταγωνίστρια δύναμη. Για να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη σταθερά, δυνατά και αριστερά».
Κατά τον Γραμματέα του κόμματος, «κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα λαμβάνει τεκμηριωμένη απάντηση. Κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσής του θα καταγγέλλεται δημόσια. Και όσοι κάνουν τέτοιες επιλογές να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος», ενώ αναφερόμενος στην πρόταση που υποστήριξε ο Παύλος Πολάκης για διεξαγωγή Συνεδρίου, «έγινε συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία, όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η εισήγηση και κατατέθηκε και πρόταση για τη διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος τον Γενάρη που μας έρχεται», τόνισε ο κ. Παππάς.
Από πλευράς του, «καταθέτω ενώπιον όλων σας τη διαδικαστική πρόταση, μετά το πέρας των εισηγήσεων, να ληφθεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε σε συνέδριο τον Γενάρη», όπως είπε.
Αναφερόμενος, ωστόσο, στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, «μετά τις ευρωεκλογές του 2024 προτείναμε τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού ψηφοδελτίου με κοινό πρόγραμμα και μάλιστα με μια διαδικασία συμμετοχικής εκλογής του επικεφαλής και της διάταξης δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρότασή μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος και να αρνηθεί de facto αυτή την πρόταση. Είναι η δική του πολιτική επιλογή», σημείωσε ο κ. Παππάς.
Ταυτόχρονα, όμως, «άκουσα εχθές τον Αλέξη να δηλώνει ότι σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Είναι μια μετακίνηση από την επιθετική δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Την καταγράφω», συνέχισε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, «αυτή η μετακίνηση, όμως, θα ήθελα να πω, είναι δραματικά μικρότερη από άλλες προγραμματικές μετακινήσεις. Στη 13η σύνταξη, που τη θεσπίσαμε ως κυβέρνηση, αυτή τη φορά απουσιάζει από το πρόγραμμα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου τώρα έχουμε αποδοχή της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων [...] Στον δημοσιονομικό χώρο, όπου είχαμε προσαρμογή των προτάσεων σε όσα έλεγε η κυβέρνηση», πρόσθεσε.
Παράλληλα, «η πρόσκλησή μας προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοιχτή. Σεβόμαστε τις συλλογικές της αποφάσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εκκρεμούν και στο συνέδριό τους. Αξιολογούμε ως πάρα πολύ θετική παρέμβαση την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ και θα θέλαμε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Θα την επιδιώξουμε την ευρύτερη προγραμματική και κοινωνική συμμαχία», υποστήριξε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στέλνοντας και μηνύματα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές .
«Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες»
«Σεβασμός στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται και από το πώς κάποιος συμπεριφέρεται σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι κρατούν εδώ και τρεις ή περισσότερους μήνες την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Στερούν από το κόμμα μας τη δύναμη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Οι αποχωρήσαντες, για να έχουμε καθαρές κουβέντες, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες» υποστήριξε ο κ. Παππάς και συμπλήρωσε πως «το κόμμα μας χρειάζεται σαφήνεια και ηρεμία. Να μη θολώνουμε την πολιτική μας γραμμή, να μην έχουμε πισωγυρίσματα στον επίπονο αγώνα για ανάκαμψη, διότι έχουμε αποφάσεις, στόχους, πρόγραμμα και έχουμε και συλλογική ηγεσία».
«Ο κόσμος μας έχει πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Δεν δικαιούμαστε να τον πληγώσουμε άλλη μία. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε. Ο ένας είναι να εξαφανίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε άλλες πολιτικές κατασκευές. Ο άλλος είναι να επιστρέψουμε σε μια εσωκομματική σύγκρουση και την αμφισβήτηση της ηγετικής μας πορείας. Τόσο εγώ, όσο πιστεύω και κανένας από εμάς, δεν είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει καμία από αυτές τις δύο επιλογές» παρατήρησε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ζήτησα την εμπιστοσύνη σας τη 18η Ιουλίου για να ενισχυθεί η σύγχρονη Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε δώσει όλοι μας τα πάντα για να σταθεί ξανά στα πόδια του αυτό το κόμμα και κάθε μέρα που περνάει πιστεύω ακόμα πιο βαθιά στην ιστορική ανάγκη της ξεχωριστής παρουσίας και παρέμβασής του», όπως είπε, καταλήγοντας: «να βγούμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή με καθαρή πολιτική γραμμή, με ενότητα και σχέδιο δράσης. Η πολιτική μας ταυτότητα δεν χαρίζεται, ο αγώνας μας δεν χαρίζεται, το μέλλον της Αριστεράς δεν χαρίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα για να είναι ξανά ισχυρός στη ζωή της Ελλάδας».
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