Ζελένσκι για την αναστολή κυρώσεων στη Ρωσία: Ο Τραμπ ανταμείβει τον Πούτιν για να συνεχίσει να επιτίθεται

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα – Η αντίδραση έρχεται μετά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ