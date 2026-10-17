Ζελένσκι για την αναστολή κυρώσεων στη Ρωσία: Ο Τραμπ ανταμείβει τον Πούτιν για να συνεχίσει να επιτίθεται
Ζελένσκι για την αναστολή κυρώσεων στη Ρωσία: Ο Τραμπ ανταμείβει τον Πούτιν για να συνεχίσει να επιτίθεται
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα – Η αντίδραση έρχεται μετά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ
Για ανταμοιβή Πούτιν από τον Τραμπ έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιδρώντας στην κίνηση του Αμερικανού προέδρου να υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την αναστολή της εφαρμογής νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «ανταμείβει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις επιθέσεις, όπως είπε, τέτοιες αποφάσεις λειτουργούν προς όφελος του Ρώσου προέδρου, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.
«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν, όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.
Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, επιμένοντας στην ανάγκη συνέχισης των μέτρων εναντίον της Μόσχας.
Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αναστολή εφαρμογής ενός εκτεταμένου πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ.
Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «ανταμείβει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις επιθέσεις, όπως είπε, τέτοιες αποφάσεις λειτουργούν προς όφελος του Ρώσου προέδρου, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.
«Η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν, όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.
Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, επιμένοντας στην ανάγκη συνέχισης των μέτρων εναντίον της Μόσχας.
Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αναστολή εφαρμογής ενός εκτεταμένου πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ.
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