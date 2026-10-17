ASAP Rocky για την εμφάνιση του 3χρονου γιου του στη σκηνή σε συναυλία του: Είναι ο εξωστρεφής της οικογένειας
ASAP Rocky για την εμφάνιση του 3χρονου γιου του στη σκηνή σε συναυλία του: Είναι ο εξωστρεφής της οικογένειας
Αυτός είναι ο γιος μου, o μικρός Spider-Man, σχολίασε ο ράπερ
Στην εμφάνιση του τριών ετών γιου του στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του αναφέρθηκε ο ASAP Rocky, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «εξωστρεφή» της οικογένειας.
Ο 38χρονος ράπερ και πατέρας τριών παιδιών αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη στιγμή σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο ίδιος θυμήθηκε τη συναυλία του στην Κοπεγχάγη στις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του Don’t Be Dumb World Tour, όπου στη σκηνή ανέβηκαν η Ριάνα και ο μικρότερος γιος τους, Ράιοτ.
«Είναι γλύκας, φίλε. Αυτός είναι ο γιος μου. Ο μικρός Spider-Man», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πολύ έτοιμος για όλα αυτά. Είναι ο εξωστρεφής ανάμεσα σε όλα τα αδέρφια του και νομίζω ότι έχει την πιο έντονη προσωπικότητα. Με ρωτάει αν τραγουδάω. Ρωτάει και τον ASAP Twelvyy αν κάνει κι εκείνος μουσική».
Ο μουσικός ανέφερε επίσης, ότι ανυπομονεί να δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν και να αντιληφθούν πλήρως την παγκόσμια φήμη της μητέρας τους: «Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο που τον είχα εκεί πάνω. Αλλά το πιο αστείο που περνάει από το μυαλό μου είναι ότι σκέφτομαι: “Ναι, ήρθε η ώρα να κάνω κι εγώ τις συναυλίες μου σε μεγάλες αρένες. Έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας, επέστρεψα”. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τον μπαμπά τους πάνω σε σκηνές. Αλλά σκέφτομαι: περιμένετε μέχρι να δείτε τη μαμά. Περιμένετε μέχρι να συνειδητοποιήσουν ποια είναι πραγματικά η μητέρα τους. Θα έχει πολύ πλάκα».
Ο ASAP Rocky έχει αποκτήσει με τη σύντροφό του, Ριάνα τον 4χρονο ΡΖΑ, τον 3χρονο Ράιοτ και την 1 έτους Ρόκι. Βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές από τη συναυλία δείχνουν τον ράπερ να αφιερώνει ένα τραγούδι «στον γιο μου και την οικογένειά μου», κρατώντας τον Ράιοτ από το χέρι και με το άλλο ένα μεγάφωνο. Σε ορισμένα σημεία προσπαθεί να κάνει το μικρό αγόρι να ραπάρει μαζί του, ενώ σε άλλο απόσπασμα η Ριάνα τραγουδά ενθουσιασμένη, κρατώντας τον γιο τους.
Δείτε βίντεο
Ο 38χρονος ράπερ και πατέρας τριών παιδιών αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη στιγμή σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο ίδιος θυμήθηκε τη συναυλία του στην Κοπεγχάγη στις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του Don’t Be Dumb World Tour, όπου στη σκηνή ανέβηκαν η Ριάνα και ο μικρότερος γιος τους, Ράιοτ.
«Είναι γλύκας, φίλε. Αυτός είναι ο γιος μου. Ο μικρός Spider-Man», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πολύ έτοιμος για όλα αυτά. Είναι ο εξωστρεφής ανάμεσα σε όλα τα αδέρφια του και νομίζω ότι έχει την πιο έντονη προσωπικότητα. Με ρωτάει αν τραγουδάω. Ρωτάει και τον ASAP Twelvyy αν κάνει κι εκείνος μουσική».
A$AP Rocky Says Son Riot Is the Family ‘Extrovert’ After Joining Dad Onstage at Copenhagen Show https://t.co/mUGlPlUEHZ— People (@people) October 17, 2026
Ο ASAP Rocky έχει αποκτήσει με τη σύντροφό του, Ριάνα τον 4χρονο ΡΖΑ, τον 3χρονο Ράιοτ και την 1 έτους Ρόκι. Βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές από τη συναυλία δείχνουν τον ράπερ να αφιερώνει ένα τραγούδι «στον γιο μου και την οικογένειά μου», κρατώντας τον Ράιοτ από το χέρι και με το άλλο ένα μεγάφωνο. Σε ορισμένα σημεία προσπαθεί να κάνει το μικρό αγόρι να ραπάρει μαζί του, ενώ σε άλλο απόσπασμα η Ριάνα τραγουδά ενθουσιασμένη, κρατώντας τον γιο τους.
Δείτε βίντεο
A$AP Rocky brought Rihanna and their son Riot on stage tonight in Copenhagen during “Lord Pretty Flacko Jodye 2” 🔥 pic.twitter.com/vqs0YJcc1v— Kurrco (@Kurrco) September 18, 2026
Rihanna & Riot on Stage with A$AP Rocky for LPFJ2 in Copenhagen! pic.twitter.com/l3rO3wJCws— 𝕵𝖆𝖘 (@awgecentral) September 18, 2026
Riot on stage with A$AP Rocky tonight in Copenhagen 🫶🏽— 𝕵𝖆𝖘 (@awgecentral) September 18, 2026
His little “wassup” 🥹 pic.twitter.com/y8BGB0oMNt
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