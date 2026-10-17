ASAP Rocky για την εμφάνιση του 3χρονου γιου του στη σκηνή σε συναυλία του: Είναι ο εξωστρεφής της οικογένειας

Κοπεγχάγη

Ράιοτ.

«Είναι πολύ έτοιμος για όλα αυτά. Είναι ο εξωστρεφής ανάμεσα σε όλα τα αδέρφια του και νομίζω ότι έχει την πιο έντονη προσωπικότητα. Με ρωτάει αν τραγουδάω. Ρωτάει και τον ASAP Twelvyy αν κάνει κι εκείνος μουσική».







Ο

ASAP Rocky

έχει αποκτήσει με τη σύντροφό του, Ριάνα τον 4χρονο ΡΖΑ, τον 3χρονο Ράιοτ και την 1 έτους Ρόκι. Βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές από τη συναυλία δείχνουν τον ράπερ να αφιερώνει ένα τραγούδι «στον γιο μου και την οικογένειά μου», κρατώντας τον Ράιοτ από το χέρι και με το άλλο ένα μεγάφωνο. Σε ορισμένα σημεία προσπαθεί να κάνει το μικρό αγόρι να ραπάρει μαζί του, ενώ σε άλλο απόσπασμα η Ριάνα τραγουδά ενθουσιασμένη, κρατώντας τον γιο τους.