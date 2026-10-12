Υποχρεωτικά ετήσια σταθερά συμβόλαια ρεύματος και «ασπίδα» απέναντι στις ανατιμήσεις

Νέοι κανόνες στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού – Hedging και stress tests στους προμηθευτές, δυναμικά τιμολόγια με έξυπνους μετρητές και ευέλικτες συνδέσεις – Ανοίγει ο δρόμος και για μεταφορά της κρατικής συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ