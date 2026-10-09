Συμμορία με ακριβά γούστα σαρώνει την Ιταλία – Πώς «ξάφρισαν» κινηματογραφικά 36.300 φιάλες κρασιού σε πέντε μήνες (pics + vid)
Συμμορία με ακριβά γούστα σαρώνει την Ιταλία – Πώς «ξάφρισαν» κινηματογραφικά 36.300 φιάλες κρασιού σε πέντε μήνες (pics + vid)
Το ιταλικό κρασί μπορεί να δυσκολεύεται να βρει αγοραστές, όμως μια συμμορία με εκλεκτά γούστα, που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τρεις mega-κλοπές, φροντίζει να το διοχετεύει στη «μαύρη αγορά» - Τελευταίο χτύπημα οι 30.000 φιάλες κρασιού, αξίας 5 εκατ. ευρώ που εξαφανίστηκαν από το Marchesi Antinori
Στη «Μέκκα» του ιταλικού κρασιού, την Τοσκάνη, oι αποθήκες της μεγαλύτερης οικογενειακής οινοποιίας της χώρας, Marchesi Antinori, έγιναν στόχος μιας συμμορίας με εκλεκτά γούστα, που εξαφάνισε 30.000 φιάλες κρασιού, συνολικής αξίας περίπου 5 εκατ. ευρώ. Το περιστατικό δεν είναι ούτε το πρώτο και μάλλον ούτε και το τελευταίο, αφού το ακριβό ιταλικό κρασί, εξελίσσεται από το καλοκαίρι και μετά σε κορυφαίο στόχο εγκληματικών ομάδων στη γείτονα χώρα. Πρόκειται όμως για το μεγαλύτερο ριφιφί που έχει καταγραφεί διεθνώς στον τομέα του κρασιού, τόσο σε όρους όγκου όσο και αξίας.
Την είδηση για την κλοπή, που έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στις αποθήκες της Marchesi Antinori, μετέδωσαν την Παρασκευή (9/10) πρώτοι οι Financial Times. Η συγκυρία μάλιστα δεν μοιάζει καθόλου τυχαία, αφού σύμφωνα με την εταιρεία, επρόκειτο να στείλει άμεσα φιάλες μεγάλης αξίας σε πελάτες του εξωτερικού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Την είδηση για την κλοπή, που έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στις αποθήκες της Marchesi Antinori, μετέδωσαν την Παρασκευή (9/10) πρώτοι οι Financial Times. Η συγκυρία μάλιστα δεν μοιάζει καθόλου τυχαία, αφού σύμφωνα με την εταιρεία, επρόκειτο να στείλει άμεσα φιάλες μεγάλης αξίας σε πελάτες του εξωτερικού.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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