Συμμορία με ακριβά γούστα σαρώνει την Ιταλία – Πώς «ξάφρισαν» κινηματογραφικά 36.300 φιάλες κρασιού σε πέντε μήνες (pics + vid)

Το ιταλικό κρασί μπορεί να δυσκολεύεται να βρει αγοραστές, όμως μια συμμορία με εκλεκτά γούστα, που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τρεις mega-κλοπές, φροντίζει να το διοχετεύει στη «μαύρη αγορά» - Τελευταίο χτύπημα οι 30.000 φιάλες κρασιού, αξίας 5 εκατ. ευρώ που εξαφανίστηκαν από το Marchesi Antinori