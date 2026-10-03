Επίκουρος Vs Μισέλ Φουκώ: Δύο δρόμοι για την ανθρώπινη απελευθέρωση
Επίκουρος Vs Μισέλ Φουκώ: Δύο δρόμοι για την ανθρώπινη απελευθέρωση
Ο Επίκουρος αναρωτιέται για τη γνησιότητα των επιθυμιών μας. Ο Φουκώ αναζητά ποιος και πώς τις διαμορφώνει
Υπάρχει μέθοδος που μας οδηγεί στην ελευθερία του εαυτού; Πόσο «εμείς» είναι οι επιλογές μας; Ο Επίκουρος ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, θεμελιωτής του Επικουρισμού και ιδρυτής της φιλοσοφικής σχολής του Κήπου των Αθηνών. Μια κοινότητα όπου η φιλοσοφία δεν διδασκόταν μόνο ως θεωρία αλλά εφαρμοζόταν ως τρόπος ζωής.
Ο Μισέλ Φουκώ ήταν ο Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός των συστημάτων σκέψης, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της εξουσίας του 20ού αιώνα. Ο πρώτος αναζήτησε την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας μέσα από την απεξάρτηση από τον φόβο, τον πόνο, τις κενές επιθυμίες, την ανάλωση του εαυτού από την κάθε εκδοχής φτήνια. Το έργο του, ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε και στη βιοπολιτική. Ο βαθμός ελέγχου που ασκούν οι μορφές εξουσίας στο ανθρώπινο σώμα και στη ζωή, τον απασχόλησε έντονα. Ο Φουκώ εκτός των άλλων αναζήτησε στην κλασική Ελλάδα τους τρόπους που οι μορφές δύναμης και ελέγχου επιβιώνουν και μετασχηματίζονται στο πέρασμα του χρόνου.
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Ο Μισέλ Φουκώ ήταν ο Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός των συστημάτων σκέψης, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της εξουσίας του 20ού αιώνα. Ο πρώτος αναζήτησε την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας μέσα από την απεξάρτηση από τον φόβο, τον πόνο, τις κενές επιθυμίες, την ανάλωση του εαυτού από την κάθε εκδοχής φτήνια. Το έργο του, ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε και στη βιοπολιτική. Ο βαθμός ελέγχου που ασκούν οι μορφές εξουσίας στο ανθρώπινο σώμα και στη ζωή, τον απασχόλησε έντονα. Ο Φουκώ εκτός των άλλων αναζήτησε στην κλασική Ελλάδα τους τρόπους που οι μορφές δύναμης και ελέγχου επιβιώνουν και μετασχηματίζονται στο πέρασμα του χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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