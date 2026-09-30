Οι αυτόματοι πωλητές εξαπλώνονται ραγδαία σε όλον τον κόσμο

Η αυτοματοποίηση απομακρύνει σταδιακά τον πωλητή από τη διαδικασία και φέρνει τον καταναλωτή πιο κοντά σε μια εμπειρία χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Τι κερδίζει και τι χάνει ο καταναλωτής με αυτή τη νέα συνθήκη;