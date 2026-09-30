Οι αυτόματοι πωλητές εξαπλώνονται ραγδαία σε όλον τον κόσμο
Οι αυτόματοι πωλητές εξαπλώνονται ραγδαία σε όλον τον κόσμο
Η αυτοματοποίηση απομακρύνει σταδιακά τον πωλητή από τη διαδικασία και φέρνει τον καταναλωτή πιο κοντά σε μια εμπειρία χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Τι κερδίζει και τι χάνει ο καταναλωτής με αυτή τη νέα συνθήκη;
Είναι αργά το βράδυ και θέλεις κάτι να φας. Δεν χρειάζεται να βρεις ανοιχτό σούπερ μάρκετ ούτε να περιμένεις στην ουρά. Σε ένα ψυγείο ή μικρό σημείο πώλησης σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο βρίσκεις έτοιμο το γεύμα σου και δεν έχεις παρά να το ξεκλειδώσεις με το κινητό, χρεώνοντας αυτόματα τον λογαριασμό σου. Αν πάλι χρειάζεσαι ένα μπουκέτο λουλούδια, μπορεί να το βρεις σε ένα vending machine που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Με τον ίδιο τρόπο, σε χώρες όπως η Κροατία, η Γερμανία και η Γαλλία, μπορείς να προμηθευτείς ακόμη και φρέσκο κρέας.
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