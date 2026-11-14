Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης: Παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου οι εκπτώσεις από τη HELLENiQ ENERGY - Πόσο μειώνονται οι τιμές
Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης: Παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου οι εκπτώσεις από τη HELLENiQ ENERGY - Πόσο μειώνονται οι τιμές
Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με ΦΠΑ - Η παράταση ισχύει παρά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών των καυσίμων
Παράταση μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου για την ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY παρά -όπως αναφέρει- την υποχώρηση των τιμών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η έκπτωση χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας. Κυμαίνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που μαζί με το ΦΠΑ αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά.
Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ και η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το πετρέλαιο κίνησης.
Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.
Η έκπτωση χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας. Κυμαίνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που μαζί με το ΦΠΑ αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά.
Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ και η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το πετρέλαιο κίνησης.
Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές.
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