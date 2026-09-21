Από τον Mr. New Balance στο αφεντικό των Pistons: Οι τέσσερις πλουσιότεροι billionaires των ΗΠΑ με ελληνικές ρίζες

Ο μισός Έλληνας από τη Ναζαρέτ που απέκτησε τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο άνθρωπος που μετεξέλιξε μια βιοτεχνία έξι εργαζομένων στη New Balance, ο βασιλιάς των σούπερ μάρκετ «Τζον Κατς» και ο αναγεννητής εμβληματικών brands βρίσκονται ανάμεσα στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ, με κοινό στοιχείο τις ελληνικές ρίζες