Από τον Mr. New Balance στο αφεντικό των Pistons: Οι τέσσερις πλουσιότεροι billionaires των ΗΠΑ με ελληνικές ρίζες
Από τον Mr. New Balance στο αφεντικό των Pistons: Οι τέσσερις πλουσιότεροι billionaires των ΗΠΑ με ελληνικές ρίζες
Ο μισός Έλληνας από τη Ναζαρέτ που απέκτησε τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο άνθρωπος που μετεξέλιξε μια βιοτεχνία έξι εργαζομένων στη New Balance, ο βασιλιάς των σούπερ μάρκετ «Τζον Κατς» και ο αναγεννητής εμβληματικών brands βρίσκονται ανάμεσα στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ, με κοινό στοιχείο τις ελληνικές ρίζες
Τέσσερις άντρες με ελληνικές ρίζες φιγουράρουν στη φετινή λίστα του Forbes με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ, έχοντας χτίσει αθροιστική περιουσία που ξεπερνά τα 25 δισ. δολάρια. Και αν ο Τζον Κατσιματίδης και ο Ντιν Μητρόπουλος, είναι δύο από τις πιο γνωστές περιπτώσεις πλούσιων Ελληνοαμερικάνων, τα ονόματα του «Mr. New Balance» Τζιμ Ντέιβις, αλλά και του ιδρυτή της Platinum Equity και ιδιοκτήτη των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τομ Γκορις, είναι λιγότερο γνωστά στο ελληνικό κοινό.
Συνολικά, οι 400 πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ διαθέτουν περιουσία-ρεκόρ ύψους 8 τρισ. δολαρίων, έναντι 6,6 τρισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Έλον Μασκ παραμένει το νούμερο 1 με 908 δισ. δολάρια. Εκτός της φετινής λίστας έμεινε ένας αριθμό-ρεκόρ, περίπου 590 Αμερικανών δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι πλέον θεωρούνται «πολύ φτωχοί» για να συμπεριληφθούν στην κορυφαία κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Συνολικά, οι 400 πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ διαθέτουν περιουσία-ρεκόρ ύψους 8 τρισ. δολαρίων, έναντι 6,6 τρισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Έλον Μασκ παραμένει το νούμερο 1 με 908 δισ. δολάρια. Εκτός της φετινής λίστας έμεινε ένας αριθμό-ρεκόρ, περίπου 590 Αμερικανών δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι πλέον θεωρούνται «πολύ φτωχοί» για να συμπεριληφθούν στην κορυφαία κατάταξη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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