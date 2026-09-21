Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες

Η διαδρομή από το Χαλέπι στο Λίβανο και από εκεί στο Μιλάνο όπου μυήθηκε στην τέχνη, τα 300 έργα του Πάμπλο Πικάσο και η περιουσία των 4 δισ. δολαρίων