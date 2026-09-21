Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες
Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες
Η διαδρομή από το Χαλέπι στο Λίβανο και από εκεί στο Μιλάνο όπου μυήθηκε στην τέχνη, τα 300 έργα του Πάμπλο Πικάσο και η περιουσία των 4 δισ. δολαρίων
Η ιστορία του Ντέιβιντ Ναχμάντ δεν ξεκινά στις δημοπρασίες διεθνών οίκων τέχνης. Ξεκινά από το Χαλέπι. Ο πατέρας του, Χιλέλ, ιδρυτής της τράπεζας Nahmad & Beyda, μαζί με τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά τους εγκατέλειψαν την πόλη το 1947, σε μια περίοδο έντονης αναταραχής και βίας.
Η οικογένεια έφυγε βιαστικά από τη Συρία, αφήνοντας πίσω περιουσία και αγαθά, και κατέφυγε στον Λίβανο. Εκεί, ο Χιλέλ χρειάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν, ανοίγοντας στη Βηρυτό ένα μικρό γραφείο συναλλάγματος. Λίγες ημέρες αργότερα, γεννήθηκε ο Ντέιβιντ. Επόμενος σταθμός της οικογένειας ήταν η Ιταλία και συγκεκριμένα το Μιλάνο. Ήταν η δεκαετία του 1960, και η πρωτεύουσα της μόδας έγινε το νέο σπίτι των Ναχμάντ. Έγινε, όμως, κι η αφορμή για τον Ντέιβιντ να γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο, γεμάτο χρώμα, φαντασία και αξία: εκείνον της τέχνης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η οικογένεια έφυγε βιαστικά από τη Συρία, αφήνοντας πίσω περιουσία και αγαθά, και κατέφυγε στον Λίβανο. Εκεί, ο Χιλέλ χρειάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν, ανοίγοντας στη Βηρυτό ένα μικρό γραφείο συναλλάγματος. Λίγες ημέρες αργότερα, γεννήθηκε ο Ντέιβιντ. Επόμενος σταθμός της οικογένειας ήταν η Ιταλία και συγκεκριμένα το Μιλάνο. Ήταν η δεκαετία του 1960, και η πρωτεύουσα της μόδας έγινε το νέο σπίτι των Ναχμάντ. Έγινε, όμως, κι η αφορμή για τον Ντέιβιντ να γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο, γεμάτο χρώμα, φαντασία και αξία: εκείνον της τέχνης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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