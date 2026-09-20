Καύσιμα: Ρεκόρ όλων των εποχών σαρώνουν την Ευρώπη

Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη έχουν μπει ξανά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη τροχιά, με αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ να καταγράφονται σε μεγάλες αγορές και το diesel να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα για οδηγούς, επιχειρήσεις και μεταφορές.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου του 2026 αρχίζει να θυμίζει -και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά- τις ακραίες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Στη Γερμανία, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο πανεθνικός μέσος όρος του Super E10 έφτασε τα 2,308 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel ανέβηκε στα 2,471 ευρώ/λίτρο. Και οι δύο τιμές αποτελούν ιστορικά υψηλά σύμφωνα με την ADAC.