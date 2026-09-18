Θα διεκδικήσει η Ελλάδα από τα δις που θα ρίξουν οι Κινέζοι στην Ευρώπη;
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ετοιμάζονται να επενδύσουν δισεκατομμύρια ευρώ σε εργοστάσια αυτοκινήτων και μπαταριών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η Ελλάδα θα παραμείνει απλώς μια αγορά στην οποία θα πωλούνται τα αυτοκίνητα αυτά ή θα επιχειρήσει να διεκδικήσει ένα μέρος της τεράστιας επενδυτικής πίτας που τώρα μοιράζεται;
Η νέα φάση της κινεζικής επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά δεν αφορά πλέον μόνο εκθέσεις αυτοκινήτων, αντιπροσώπους και πωλήσεις. Αφορά ολόκληρες παραγωγικές μονάδες.
Η BYD, η Chery, η Geely, η Leapmotor, η Dongfeng και άλλοι κινεζικοί όμιλοι αναζητούν πλέον χώρους αλλα και παλιές παραγωγικές εγκαταστάσεις μέσα στην Ευρώπη, καθώς προετοιμάζονται για την μεγάλη αντεπίθεση στην Ευρώπη. Και εφόσον αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, γιατί να μην υπάρξει συνεργασία σε αυτήν…
Σύμφωνα με το Reuters, η BYD εξετάζει υπάρχοντα εργοστάσια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με την Ισπανία και τη Γαλλία να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ο ειδικός σύμβουλος της εταιρείας για την Ευρώπη, Alfredo Altavilla, αποκάλυψε ότι ο κινεζικός κολοσσός θεωρεί πως σε βάθος χρόνου θα χρειαστεί τρία εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων και ένα εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη.
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