Θα διεκδικήσει η Ελλάδα από τα δις που θα ρίξουν οι Κινέζοι στην Ευρώπη;

Η νέα φάση της κινεζικής επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά δεν αφορά πλέον μόνο εκθέσεις αυτοκινήτων, αντιπροσώπους και πωλήσεις. Αφορά ολόκληρες παραγωγικές μονάδες.

Η BYD, η Chery, η Geely, η Leapmotor, η Dongfeng και άλλοι κινεζικοί όμιλοι αναζητούν πλέον χώρους αλλα και παλιές παραγωγικές εγκαταστάσεις μέσα στην Ευρώπη, καθώς προετοιμάζονται για την μεγάλη αντεπίθεση στην Ευρώπη. Και εφόσον αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, γιατί να μην υπάρξει συνεργασία σε αυτήν…

Σύμφωνα με το Reuters, η BYD εξετάζει υπάρχοντα εργοστάσια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με την Ισπανία και τη Γαλλία να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ο ειδικός σύμβουλος της εταιρείας για την Ευρώπη, Alfredo Altavilla, αποκάλυψε ότι ο κινεζικός κολοσσός θεωρεί πως σε βάθος χρόνου θα χρειαστεί τρία εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων και ένα εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη.

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