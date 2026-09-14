Cambas Gardens: Στα 440 εκατ. το κόστος με 7.000 επισκέπτες και εργαζόμενους την ημέρα – Το πριν και το μετά μέσα από φωτογραφίες
Cambas Gardens: Στα 440 εκατ. το κόστος με 7.000 επισκέπτες και εργαζόμενους την ημέρα – Το πριν και το μετά μέσα από φωτογραφίες
Σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με προϋπολογισμό 440 εκατ. ευρώ - Τι περιλαμβάνει η πολλαπλή ανάπτυξη που συνθέτει το έργο για το «Cambas Gardens» στο κτήμα Καμπά στην Παλλήνη και ετοιμάζεται να «τρέξει» η DIMAND
Στις 7.000 επισκέπτες και εργαζομένους την ημέρα υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετείται σε καθημερινή βάση από την πολλαπλή ανάπτυξη που συνθέτει το έργο για το «Cambas Gardens» στο κτήμα Καμπά στην Παλλήνη και ετοιμάζεται να «τρέξει» η DIMAND. Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση την τελευταία εκτίμηση στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Οκτωβρίου έχει ανέβει πλέον στα 440 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω ιδιωτικών πόρων σε ποσοστό 35% ήτοι περί τα 154 εκατ. ευρώ και μέσω τραπεζικού δανεισμού σε ποσοστό 65% ή αλλιώς 286 εκατ. ευρώ.
Το κόστος των 440 εκατ. ευρώ αφορά το σύνολο των φάσεων υλοποίησης του έργου -προκαταρκτικές εργασίες, κατασκευή, εξοπλισμός και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων- και καλύπτει τόσο τα νέα κτίρια και υποδομές όσο και τις εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης των διατηρητέων κτισμάτων του πρώην εργοστασίου οινοποιίας Καμπά και του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Το 60% (264 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί στις κατασκευαστικές εργασίες -κατασκευή των νέων κτιρίων γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και χώρων εστίασης, αποκατάταση και επανάχρηση διατηρητέων κτησμάτων του εργοστασίου της Οινοποιίας και του Σιδηροδρομικού Σταθμού, 15% ή αλλιώς 66 εκατ. ευρώ τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, από 10% ήτοι 44 εκατ. ευρώ τις εργασίες υποδομής και διαμόρφωσης, κι επιπλέον 44 εκατ. ευρώ τις περιβαλλοντικές υποδομές, ενώ κεφάλαια 22 εκατ. ευρώ υπολογίζονται για τις μελέτες, την αδειοδότηση και την επίβλεψη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το κόστος των 440 εκατ. ευρώ αφορά το σύνολο των φάσεων υλοποίησης του έργου -προκαταρκτικές εργασίες, κατασκευή, εξοπλισμός και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων- και καλύπτει τόσο τα νέα κτίρια και υποδομές όσο και τις εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης των διατηρητέων κτισμάτων του πρώην εργοστασίου οινοποιίας Καμπά και του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας. Το 60% (264 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί στις κατασκευαστικές εργασίες -κατασκευή των νέων κτιρίων γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και χώρων εστίασης, αποκατάταση και επανάχρηση διατηρητέων κτησμάτων του εργοστασίου της Οινοποιίας και του Σιδηροδρομικού Σταθμού, 15% ή αλλιώς 66 εκατ. ευρώ τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, από 10% ήτοι 44 εκατ. ευρώ τις εργασίες υποδομής και διαμόρφωσης, κι επιπλέον 44 εκατ. ευρώ τις περιβαλλοντικές υποδομές, ενώ κεφάλαια 22 εκατ. ευρώ υπολογίζονται για τις μελέτες, την αδειοδότηση και την επίβλεψη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα