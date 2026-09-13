Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

Το ξενοδοχείο «Φαληρικόν» γίνεται «Athens Riviera Falirikon»- Εκεί που ήταν η κλινική «Κασταλία» χτίζεται το «Athens Riviera Triton», στη θέση του ζαχαροπλαστείου «Πράπας» συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων και σε αδόμητο οικόπεδο στη Γλυφάδα το «Glyfada Seaside»