Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)
Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)
Το ξενοδοχείο «Φαληρικόν» γίνεται «Athens Riviera Falirikon»- Εκεί που ήταν η κλινική «Κασταλία» χτίζεται το «Athens Riviera Triton», στη θέση του ζαχαροπλαστείου «Πράπας» συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων και σε αδόμητο οικόπεδο στη Γλυφάδα το «Glyfada Seaside»
Σπαρμένη με ακίνητα που καθένα διαθέτει τη δική του μακρά ιστορία είναι η παραλιακή ζώνη της Αττικής. Ακίνητα που κυριάρχησαν στο αραιοδομημένο τοπίο των προηγούμενων δεκαετιών, πολύ πριν η συγκεκριμένη περιοχή βαφτιστεί «Αθηναϊκή Ριβιέρα». Από το Νέο Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα σε εκείνες τις παλαιότερες εποχές, όταν η θάλασσα βρισκόταν λίγα μέτρα από τον στοιχειώδη δρόμο που αργότερα έδωσε τη θέση του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και πολύ πριν γίνει… αόρατη λόγω των διαδοχικών επιχωματώσεων, δέσποζαν εμβληματικά ξενοδοχεία και κάποιες εντυπωσιακές επαύλεις.
Ποιος μπορεί να φανταστεί, για παράδειγμα, ότι εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan υπήρχε στο παρελθόν το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο «Ακταίον», επί σειρά ετών κέντρο αναψυχής για την τότε ελίτ της Αθήνας και τους ξένους υψηλούς επισκέπτες; Κάθε μέτρο του παραλιακού μετώπου έχει τη δική του διαδρομή στο πέρασμα του χρόνου. Ετσι, τέσσερα οικόπεδα από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα, ενώ μεταμορφώνονται κατά τα σύγχρονα πρότυπα αξιοποίησης, έχουν να αφηγηθούν τις ξεχωριστές ιστορίες τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ποιος μπορεί να φανταστεί, για παράδειγμα, ότι εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan υπήρχε στο παρελθόν το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο «Ακταίον», επί σειρά ετών κέντρο αναψυχής για την τότε ελίτ της Αθήνας και τους ξένους υψηλούς επισκέπτες; Κάθε μέτρο του παραλιακού μετώπου έχει τη δική του διαδρομή στο πέρασμα του χρόνου. Ετσι, τέσσερα οικόπεδα από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα, ενώ μεταμορφώνονται κατά τα σύγχρονα πρότυπα αξιοποίησης, έχουν να αφηγηθούν τις ξεχωριστές ιστορίες τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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