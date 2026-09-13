To αγροτόσπιτο που μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία
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To αγροτόσπιτο που μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Το διακεκριμένο γραφείο K-Studio διατήρησε την παραδοσιακή δομή του κτιρίου, παντρεύοντας την ιστορική κληρονομιά του νησιού με τις σύγχρονες ανάγκες άνεσης και κοσμοπολίτικης αισθητικής

To αγροτόσπιτο που μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία
Η φίνκα (finca, ισπανικά) είναι όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ισπανία, και ιδιαίτερα στις Βαλεαρίδες Νήσους όπως η Ίμπιζα, για να περιγράψει μια εξοχική κατοικία, συνήθως συνδεδεμένη με γεωργική γη. Mια “finca ibicenca” είναι ένα παραδοσιακό αγροτόσπιτο του νησιού, με λευκά σοβατισμένους τοίχους από πέτρα και ασβέστη, χαμηλούς και απλούς όγκους που ακολουθούν την τοπογραφία του εδάφους. Η κατοικία, που αρχικά χρησίμευε ως σπίτι αγροτικής οικογένειας συνδεδεμένο με καλλιέργειες όπως ελιές και αμπέλια, διαθέτει μικρά παράθυρα για προστασία από τη ζέστη, καθώς και ξύλινες δοκούς και πέργκολες, συχνά από ξύλο σαβίνας ή κάστανου.

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