Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι βλέπουν χρήματα σήμερα στους λογαριασμούς

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου,, συνολικού ύψους 38,02 εκατ. ευρώ, προς 69.800 δικαιούχους.Οι καταβολές αφορούν μεταξύ άλλων εφάπαξ,, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται συνολικά 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την πληρωμή εφάπαξ.Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καταβάλλει:-22 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.-1 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.-20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.Οι πιστώσεις πραγματοποιούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ολοκληρώνονται εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.