Οι δημοσκοπήσεις, ο Σαμαράς, ο Καραμανλής, ο Σαλμάς και ο Σοφός, τα… δαχτυλίδια και οι θυρίδες του Αλέξη, το δείπνο για την Unesco και η Αμάλ

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Τώρα ας πούμε παίζει πολύ ψηλά στα sites τα οποία φυσικά λόγω τεχνικών δυνατοτήτων τα βλέπουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, η μισή Ελλάδα σχεδόν. Διαβάζω λοιπόν για «μεγάλη απάτη 10 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρου, με 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που εμπλέκονται. Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες – φαντάσματα, αχυρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς». Την έρευνα και τις αποκαλύψεις της απάτης διεξήγαγε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος υπό τον πράγματι εξαιρετικό στη δουλειά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη. Η υπηρεσία αυτή κάθε τόσο έχει τέτοιες επιτυχίες για την δουλειά της. Το πρόβλημα αρχίζει μετά, όταν κάπου χάνονται πολύκροτες υποθέσεις με εταιρείες φαντάσματα, αχυρανθρώπους, celebrities, influencers, παρουσιαστές, τραγουδιστές, επιχειρηματίες κ.λπ., ό,τι ακριβώς ερευνά και «πιάνει» η Αρχή. Οι υποθέσεις αυτές, έστω αρκετές από αυτές, παίρνουν τον δρόμο τους νομικά, «δεμένες» από την Αρχή Ξεπλύματος. Αντιθέτως, νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις το «ξέπλυμα» ξεκινάει σε μία ατέρμονη νομική διαδικασία δίχως να γνωρίζει η κοινή γνώμη τι τελικά συνέβη. Πώς κατέληξαν οι απάτες αυτές ποινικά για τους υπαίτιους. Γι’ αυτό και προτείνω με κάποιον τρόπο όταν τελειώνουν, όταν καταλήγουν οριστικά οι υποθέσεις αυτές να ανακοινώνεται το αποτέλεσμά τους. Έστω, χωρίς ονόματα, αλλά με το τι ακριβώς ποινές επιβλήθηκαν στους ανθρώπους που εξαπάτησαν το Δημόσιο. Λέω μάλλον μπούρδες, έτσι;Δημοσκοπήσεις-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, είδαμε χθες τη δημοσκόπηση της GPO η οποία ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά ΔΕΘ, κάτι πήρε η ΝΔ, στάσιμοι οι υπόλοιποι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε και καλύτερη εικόνα αργότερα. Να μετρηθεί και ο Αλέξης μας που μίλησε και ο Νίκος, που ακούσαμε από την κυρία Κέλλυ Σταμούλη (υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ) ότι έχει και σέξι βραχνή φωνή και τον παρομοίασε με ζαχαρούχο γάλα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα πιο ερεθιστική είναι η προφορά του.Σαμαράς, Καραμανλής, Σαλμάς, Σοφός-Τώρα, μου λένε ότι μπορεί ο Σαμαράς να μην ανακοίνωσε ακόμα το κόμμα του, αλλά ο Μάριος Σαλμάς άρχισε την προεκλογική εκστρατεία του ως υποψήφιος του κόμματος Σαμαρά στην Αθήνα στον βόρειο τομέα. Γιατί εκεί λέει ακόμα και 3% να πάρει το νέο κόμμα θα βγάλει έδρα. Το σλόγκαν του είναι «εμείς Ν.Δ. είμαστε, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη θα στηρίζουμε και κυβέρνησή της». Λέει επίσης παντού ότι πίσω από τον Σαμαρά είναι και ο Καραμανλής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει να γίνει εάν ιδρυθεί και τυπικά το κόμμα και ερωτώνται οι υποψήφιοί του αν θα στηρίζουν τη ΝΔ, αλλά με πρωθυπουργό κάποιον άλλον και θ’ αρχίσουν να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι ονόματα υποψηφίων πρωθυπουργών πλην Κ.Μ. Μέχρι να ανακοινωθεί ο Σαλμάς θα πρέπει να περάσει τη «βάσανο του Αδωνι» ο οποίος θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της Novartis που ο Σαλμάς είχε δεχθεί να πάει μάρτυρας κατηγορίας στην Αμερική, αλλά τελικά δεν τον πήραν. Και μετά θα πρέπει να κερδίσει στην κούρσα του βόρειου τομέα και τον γνωστό δικηγόρο Θέμη Σοφό που φημολογείται ότι θα κατέβει στην ίδια περιφέρεια με τον Σαλμά.Τα δαχτυλίδια του Αλέξη-Στελέχη της ΕΛΑΣ αυστηρά και μόνο πλαισίωναν τον Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή παρθενική του εμφάνιση στη ΔΕΘ ως πρόεδρος του νέου κόμματος. Τομεάρχες, στελέχη της επικοινωνίας του κόμματος, ακόμη και όσοι έχουν βάλει αυτογκόλ από τα αποδυτήρια στα οικονομικά, αλλά όπως είπε ο Προέδρος Alexis λάθη συγχωρεί, στις προσωπικές στρατηγικές θα πέφτει τσεκούρι, αφού το πάθημα του έγινε μάθημα… Πάντως, η Κυβέλη Μάρδα ήταν παρούσα και στην συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας σερί εμφανίσεων στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού, κάτι που δεν καλοβλέπουν οι υπόλοιποι της ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης…. Όσο για το οικονομικό επιτελείο του, δηλαδή τους Γιώργο Χουλιαράκη και Φραγκίσκο Κουτεντάκη, επέλεξαν να καθίσουν μακριά από τις κάμερες, στα ορεινά… Τώρα, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να εισήλθε στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» δύο λεπτά μετά τις πέντε, αφήνοντας στην άκρη την «ώρα ΠΑΣΟΚ», επιχείρησε ωστόσο ένα μεγαλοπρεπές άνοιγμα στους «δημοκρατικούς πολίτες», αφού ξεκαθάρισε με τη Χαριλάου Τρικούπη είναι «ανταγωνιστές» και όχι «αντίπαλοι». Τώρα βέβαια «έδειξε» και κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργούν περίπου ως δούρειοι ίπποι του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και να χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αυτές δεν θα είναι και «καταστροφή» όπως είπε, πιέζοντας κι άλλο τη δημοκρατική βάση… Στο τέλος της τρίωρης και πλέον συνέντευξης η ΕΛΑΣ κέρασε τοπικά εδέσματα και κρασιά Ploes από την Αδριανή Δράμας τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, έτσι, για την… πρώτη φορά του νέου κόμματος στη ΔΕΘ.Τσίπρας (2) Πατριωτική εισφορά-Λοιπόν η ατάκα που είπε χθες ο Αλέξης απαντώντας στο θέμα της πατριωτικής εισφοράς «μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια» την εμπνεύστηκε (κομψά το είπα, να μην πω μας το ‘κλεψε) από εμάς, το είχαμε τίτλο προ ημερών όταν ένα στέλεχος του είχε πει για θυρίδες, περιουσιολόγια, βάση περιουσιακών δεδομένων κ.λπ. Επί της ουσίας έκανε μία ολοήμερη ανάλυση για τον φόρο περιουσίας, για το τι συμβαίνει στην Ισπανία, για τους εθελοντικούς φόρους των πλουσίων στη Βρετανία κ.λπ. Αλλά στην περίπτωσή του ισχύει και το λαϊκό γνωμικό «όλο λάδι, αλλά από τηγανίτα τίποτα», δηλαδή ακούσαμε θεωρίες αλλά το σοβαρό, απτό και εμπεριστατωμένο μέτρο που θα πιάσει λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Είπαμε, Αλέξη μου, αν θες να βρεις λεφτά ξέρεις πού βρίσκονται…Αδωνις και η πρέσβης-Μικρό παραλειπόμενο από την προχθεσινή συνάντηση του Αδωνι με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι. «Έχω άγχος μαζί σου» είπε η πρέσβης στον υπουργό. «Γιατί μαζί μου;» τη ρώτησε ο Αδωνις, για να του απαντήσει θέλοντας να τον ευχαριστήσει για τη σταθερή στάση του υπέρ του Ισραήλ «φοβάμαι ότι θα με πάρουν από την Ιερουσαλήμ και θα μου πουν καμιά ημέρα, ακόμα δεν ήρθα… ''γύρνα πίσω γιατί έχουμε πρέσβη στην Αθήνα τον Αδωνι''». Αβρότητες!Η Αμάλ στην Αθήνα