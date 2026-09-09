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Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής
Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής
Mia 81χρονη από την Oυγγαρία και μια 78χρονη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, η πρώτη από την παραλία Νέων Πόρων και η δεύτερη από την παραλία Φούρκας του Δήμου Κασσάνδρας
Δύο λουόμενες έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το πρωί 81χρονη υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία Νέων Πόρων Πιερίας.
Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Το μεσημέρι 78χρονη ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το πρωί 81χρονη υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία Νέων Πόρων Πιερίας.
Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Το μεσημέρι 78χρονη ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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