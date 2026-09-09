Τα γερασμένα δεξαμενόπλοια γίνονται «χρυσά» – Άνοδος έως 90% στις αξίες των 20ετών VLCC

Η εκρηκτική ναυλαγορά αλλάζει τους υπολογισμούς των πλοιοκτητών – Ένα VLCC 20ετίας αποτιμάται πλέον στα 71,1 εκατ. δολάρια, υπερτριπλάσια της αξίας διάλυσής του, ενώ τα ημερήσια έσοδα ανατολικά του Σουέζ ξεπερνούν τα 700.000 δολάρια