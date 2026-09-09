Τα γερασμένα δεξαμενόπλοια γίνονται «χρυσά» – Άνοδος έως 90% στις αξίες των 20ετών VLCC
Τα γερασμένα δεξαμενόπλοια γίνονται «χρυσά» – Άνοδος έως 90% στις αξίες των 20ετών VLCC
Η εκρηκτική ναυλαγορά αλλάζει τους υπολογισμούς των πλοιοκτητών – Ένα VLCC 20ετίας αποτιμάται πλέον στα 71,1 εκατ. δολάρια, υπερτριπλάσια της αξίας διάλυσής του, ενώ τα ημερήσια έσοδα ανατολικά του Σουέζ ξεπερνούν τα 700.000 δολάρια
Μια ασυνήθιστη εικόνα διαμορφώνεται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων: όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του πλοίου, τόσο εντονότερη είναι η άνοδος της αξίας του. Η ισχυρή ναυλαγορά, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική ένταση και τον περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας σε κρίσιμες περιοχές, έχει μετατρέψει ακόμη και δεξαμενόπλοια ηλικίας 20 ετών σε ιδιαίτερα ακριβά περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με το Weekly Tanker Market Monitor της Signal της Μαρίας Μπερτζελέτου, για την 35η εβδομάδα του 2026, οι αξίες των VLCC ηλικίας πέντε ετών έχουν αυξηθεί κατά 30% σε ετήσια βάση, των δεκαετών κατά 42%, των 15ετών κατά 61% και των 20ετών κατά εντυπωσιακό 90%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα Suezmax, όπου οι αυξήσεις φθάνουν το 37%, 43%, 64% και 78%, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή τα πλοία μεγάλης ηλικίας βρίσκονται θεωρητικά πολύ πιο κοντά στο τέλος της συνήθους εμπορικής ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά σήμερα πληρώνει σημαντικό τίμημα για ένα πλοίο που μπορεί να αρχίσει να παράγει έσοδα αμέσως.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το Weekly Tanker Market Monitor της Signal της Μαρίας Μπερτζελέτου, για την 35η εβδομάδα του 2026, οι αξίες των VLCC ηλικίας πέντε ετών έχουν αυξηθεί κατά 30% σε ετήσια βάση, των δεκαετών κατά 42%, των 15ετών κατά 61% και των 20ετών κατά εντυπωσιακό 90%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα Suezmax, όπου οι αυξήσεις φθάνουν το 37%, 43%, 64% και 78%, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή τα πλοία μεγάλης ηλικίας βρίσκονται θεωρητικά πολύ πιο κοντά στο τέλος της συνήθους εμπορικής ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά σήμερα πληρώνει σημαντικό τίμημα για ένα πλοίο που μπορεί να αρχίσει να παράγει έσοδα αμέσως.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα