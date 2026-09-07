Star Bulk: Γιατί ο Πέτρος Παππάς φέρνει τη ναυτιλιακή στην Αθήνα – Το «Plan B» και η προειδοποίηση στους επενδυτές
Star Bulk: Γιατί ο Πέτρος Παππάς φέρνει τη ναυτιλιακή στην Αθήνα – Το «Plan B» και η προειδοποίηση στους επενδυτές
Η άντληση περίπου 100 εκατ. ευρώ δεν υπαγορεύεται από ανάγκη χρηματοδότησης αλλά από τον στόχο δημιουργίας πραγματικής ρευστότητας – Οι τρεις λόγοι για την παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens και το μήνυμα ότι «στη ναυτιλία δεν υπάρχουν εύκολα κέρδη» - Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα
Ως στρατηγική επιλογή και όχι ως κίνηση χρηματοδοτικής ανάγκης παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Athens. Στην ομιλία του εξήγησε ότι η απόφαση αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο Έλληνας επενδυτής άμεση πρόσβαση σε μία ναυτιλιακή ελληνικής διοίκησης και καταγωγής, η οποία επί δύο δεκαετίες αναπτύχθηκε από την Ελλάδα, αλλά μέχρι σήμερα ήταν εισηγμένη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα, όμως, έστειλε σαφές μήνυμα αυτοσυγκράτησης προς όσους εξετάζουν να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Όπως τόνισε, η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος με έντονη μεταβλητότητα, ο οποίος επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές ανατροπές και τις αποφάσεις εκατοντάδων πλοιοκτητών σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί, να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των εταιρειών και της αγοράς και να μην παρασύρονται από εύκολες προβλέψεις και υποσχέσεις για γρήγορα κέρδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Παράλληλα, όμως, έστειλε σαφές μήνυμα αυτοσυγκράτησης προς όσους εξετάζουν να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Όπως τόνισε, η ναυτιλία παραμένει ένας κλάδος με έντονη μεταβλητότητα, ο οποίος επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές ανατροπές και τις αποφάσεις εκατοντάδων πλοιοκτητών σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί, να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των εταιρειών και της αγοράς και να μην παρασύρονται από εύκολες προβλέψεις και υποσχέσεις για γρήγορα κέρδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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