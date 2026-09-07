Star Bulk: Γιατί ο Πέτρος Παππάς φέρνει τη ναυτιλιακή στην Αθήνα – Το «Plan B» και η προειδοποίηση στους επενδυτές

Η άντληση περίπου 100 εκατ. ευρώ δεν υπαγορεύεται από ανάγκη χρηματοδότησης αλλά από τον στόχο δημιουργίας πραγματικής ρευστότητας – Οι τρεις λόγοι για την παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens και το μήνυμα ότι «στη ναυτιλία δεν υπάρχουν εύκολα κέρδη» - Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα