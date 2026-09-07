ΔΕΠΑ Εμπορίας: Από τη στρατηγική στην πράξη, με το βλέμμα στη νέα ενεργειακή εποχή
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ΔΕΠΑ Εμπορίας: Από τη στρατηγική στην πράξη, με το βλέμμα στη νέα ενεργειακή εποχή

Συμμετοχή στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Από τη στρατηγική στην πράξη, με το βλέμμα στη νέα ενεργειακή εποχή
Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τον εξελισσόμενο ρόλο της στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την αγορά ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διευρύνει σταθερά την παρουσία της σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα, εξελισσόμενη σε έναν σύγχρονο και καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο.

Με 38 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς παίκτες της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/90i-deth
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