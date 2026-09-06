Διονυσία Λεσχοπούλου (Athenian Yachts): Επί μισό αιώνα στη ρότα του ελληνικού yachting
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Διονυσία Λεσχοπούλου (Athenian Yachts): Επί μισό αιώνα στη ρότα του ελληνικού yachting

Η ελληνική εταιρεία ναύλωσης και πώλησης σκαφών ανήκει στις παλαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες του κλάδου - Η ιστορία της, οι αντιπροσωπείες και ο μεγάλος στόλος της

Διονυσία Λεσχοπούλου (Athenian Yachts): Επί μισό αιώνα στη ρότα του ελληνικού yachting
Εκατοντάδες σκάφη, μικρά και μεγάλα, ταξιδεύουν αυτή την περίοδο στις ελληνικές θάλασσες. Οπως κάθε καλοκαίρι, από μικρά ιστιοπλοϊκά μέχρι πολυτελείς θαλαμηγοί σκίζουν το Αιγαίο και το Ιόνιο, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Η χώρα μας, άλλωστε, με τα πανέμορφα νησιά και τα καταγάλανα νερά της, ανήκει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες που επιλέγουν να την επισκέπτονται με ναυλωμένα ή ιδιόκτητα σκάφη. Σε αυτή την αγορά δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη ναύλωση, την πώληση και τη συντήρηση σκαφών. Από τις παλαιότερες και πλέον καταξιωμένες στον κλάδο του ελληνικού yachting είναι η Athenian Yachts.

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