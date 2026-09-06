Διονυσία Λεσχοπούλου (Athenian Yachts): Επί μισό αιώνα στη ρότα του ελληνικού yachting

Η ελληνική εταιρεία ναύλωσης και πώλησης σκαφών ανήκει στις παλαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες του κλάδου - Η ιστορία της, οι αντιπροσωπείες και ο μεγάλος στόλος της