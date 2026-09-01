«Βόμβα» για την COSCO: Καταγγελίες για κρυφό εξοπλισμό συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών
«Βόμβα» για την COSCO: Καταγγελίες για κρυφό εξοπλισμό συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών
Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι εμπορικά πλοία του κινεζικού ομίλου χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση στρατιωτικών επικοινωνιών – Κατηγορηματική διάψευση από το Πεκίνο – Η διάσταση του Πειραιά
Βαρύτατες καταγγελίες κατά της κρατικής κινεζικής COSCO SHIPPING διατυπώνουν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι εμπορικά πλοία του ομίλου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών υπέρ του Πεκίνου.
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι σε πλοία της COSCO έχει εγκατασταθεί συγκαλυμμένος, εξελιγμένος εξοπλισμός συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT), ο οποίος δεν αποτελεί μέρος των συνήθων συστημάτων επικοινωνίας ενός εμπορικού πλοίου.
Κατά την αμερικανική εκδοχή, ο εξοπλισμός επιτρέπει την καταγραφή σημάτων από πλοία και αεροσκάφη που κινούνται κοντά στις ακτές των ΗΠΑ, αλλά και σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας. Το ενδιαφέρον φέρεται να επικεντρώνεται στις στρατιωτικές επικοινωνίες, στις εξελίξεις των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, καθώς και στην παρακολούθηση κρίσιμων θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούνται τόσο για το εμπόριο όσο και για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Οι δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ισχυρίζονται ακόμη ότι η συνεργασία της COSCO με τον κινεζικό κρατικό μηχανισμό πληροφοριών έχει βάθος δεκαετιών. Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θαλάσσια αναγνώριση, έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με κινήσεις ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και ενίσχυση της κινεζικής θέσης σε περιοχές όπου υπάρχουν εδαφικές ή θαλάσσιες διαφορές.
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Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι σε πλοία της COSCO έχει εγκατασταθεί συγκαλυμμένος, εξελιγμένος εξοπλισμός συλλογής πληροφοριών σημάτων (SIGINT), ο οποίος δεν αποτελεί μέρος των συνήθων συστημάτων επικοινωνίας ενός εμπορικού πλοίου.
Κατά την αμερικανική εκδοχή, ο εξοπλισμός επιτρέπει την καταγραφή σημάτων από πλοία και αεροσκάφη που κινούνται κοντά στις ακτές των ΗΠΑ, αλλά και σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας. Το ενδιαφέρον φέρεται να επικεντρώνεται στις στρατιωτικές επικοινωνίες, στις εξελίξεις των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, καθώς και στην παρακολούθηση κρίσιμων θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούνται τόσο για το εμπόριο όσο και για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Οι δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ισχυρίζονται ακόμη ότι η συνεργασία της COSCO με τον κινεζικό κρατικό μηχανισμό πληροφοριών έχει βάθος δεκαετιών. Υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θαλάσσια αναγνώριση, έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με κινήσεις ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και ενίσχυση της κινεζικής θέσης σε περιοχές όπου υπάρχουν εδαφικές ή θαλάσσιες διαφορές.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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