Ραγδαία πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα - Τι συνέβη;

Η εικόνα που εμφανίζει η ελληνική αγορά καινούργιου αυτοκινήτου τον Αύγουστο είναι εντυπωσιακά αρνητική, αλλά δεν είναι πραγματική. Οι ταξινομήσεις υποχώρησαν κατά 37% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Έλληνες σταμάτησαν ξαφνικά να αγοράζουν αυτοκίνητα.

Το αντίθετο. Χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν ήδη πουληθεί, έχουν εξοφληθεί ή χρηματοδοτηθεί και περιμένουν να παραδοθούν στους νέους ιδιοκτήτες τους. Δεν καταγράφηκαν, όμως, στις ταξινομήσεις του Αυγούστου, επειδή πολλές Διευθύνσεις Μεταφορών έμειναν χωρίς διαθέσιμες πινακίδες κυκλοφορίας.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια εικονική πτώση. Οι ταξινομήσεις μετρούν τα αυτοκίνητα που πήραν πινακίδες και τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, όχι απαραίτητα όλες τις εμπορικές...





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