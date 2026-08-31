Πάνω από 17 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από τον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας από το 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παντελής Καμάς Απευθείας αναθέσεις

Πάνω από 17 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από τον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας από το 2020

Αίτημα στην Οικονομική Υπηρεσία να δοθούν στοιχεία  και για το διάστημα από το 2014 έως το 2019 με στόχο «τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος»

Πάνω από 17 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από τον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας από το 2020
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Αίτημα προς την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας  με το οποίο ζητείται πλήρης συγκεντρωτικός πίνακας για τις απευθείας αναθέσεις της περιόδου από τις 14/9-2014 έως τις 31/12/2019 κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Παντελής Καμάς. Το αίτημα κοινοποιήθηκε και στην Τεχνική Υπητρεσία και το Τμήμα Προμηθειών του δήμου, ενώ ο κ.Καμάς θέτει ουσιαστικά ζήτημα διαφάνειας στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος. 

Για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 25/8/2026, τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δείχνουν τα εξής ποσά σε απευθείας αναθέσεις στον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας ανά έτος:

2020: 1.461.470,53 €
2021: 2.361.505,50 €
2022: 4.174.985,55 €
2023: 2.767.498,42 €
2024: 2.946.006,04 €
2025: 2.266.472,48 €
Κλείσιμο
2026 (έως 25/8): 1.342.690,70 €

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 17.320.629,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατανεμημένο σε 2.084 εγγραφές – και αυτό αφορά μόνο την εξαετία από το 2020 και μετά.
Ο κ.Καμάς ζήτησε στοιχεία για την προηγούμενη περίοδο προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για τη διάθεση κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις την τελευταία 12ετία. Όπως σημειώνεται,  «δεν προεξοφλούνται συμπεράσματα – ζητούνται στοιχεία, διαφάνεια και λογοδοσία, με το σκεπτικό ότι η διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά υποχρέωση».
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