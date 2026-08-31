Πώς οι Έλληνες άλλαξαν το «χαρμάνι» των Βρυξελλών – Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν αγάπησαν τον «φρέντο εσπρέσο, σκέτο»

Από τα χρόνια της ελληνικής κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας: Τα ελληνικά καφέ κερδίζουν τους λομπίστες των Βρυξελλών, προκαλώντας ακόμη και τους Ιταλούς επί ίσοις όροις