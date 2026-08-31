Πώς οι Έλληνες άλλαξαν το «χαρμάνι» των Βρυξελλών – Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν αγάπησαν τον «φρέντο εσπρέσο, σκέτο»
Πώς οι Έλληνες άλλαξαν το «χαρμάνι» των Βρυξελλών – Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν αγάπησαν τον «φρέντο εσπρέσο, σκέτο»
Από τα χρόνια της ελληνικής κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας: Τα ελληνικά καφέ κερδίζουν τους λομπίστες των Βρυξελλών, προκαλώντας ακόμη και τους Ιταλούς επί ίσοις όροις
Η ώρα μετά το μεσημεριανό είναι ώρα αιχμής για καφέ στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας των Βρυξελλών. Το κατάστημα είναι γεμάτο από «ευρωκράτες» και λομπίστες, με κοστούμια σε όλες σχεδόν τις πιθανές –αρκεί να είναι σκούρες μπλε– αποχρώσεις.
Η ουρά προχωρά αργά. Ανάμεσα σε ψιθύρους για πολιτικούς συσχετισμούς και στην αναπόφευκτη ευρωπαϊκή ορολογία, ακούγεται ξαφνικά κάτι εξαιρετικά οικείο.
«Έναν φρέντο εσπρέσο, σκέτο».
Η πελάτισσα παίρνει τον παγωμένο καφέ της, αλλά δεν φεύγει αμέσως. Πιάνει κουβέντα με το προσωπικό, με εκείνη την άνεση ανθρώπων που γνωρίζονται καιρό. Μερικά κεφάλια από την ουρά στρέφονται προς τον πάγκο. Γαλλόφωνοι με κοστούμια παρακολουθούν με ένα μείγμα ανυπομονησίας και περιέργειας – ίσως και μιας μικρής ζήλιας επειδή δεν ανήκουν στην παρέα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η ουρά προχωρά αργά. Ανάμεσα σε ψιθύρους για πολιτικούς συσχετισμούς και στην αναπόφευκτη ευρωπαϊκή ορολογία, ακούγεται ξαφνικά κάτι εξαιρετικά οικείο.
«Έναν φρέντο εσπρέσο, σκέτο».
Η πελάτισσα παίρνει τον παγωμένο καφέ της, αλλά δεν φεύγει αμέσως. Πιάνει κουβέντα με το προσωπικό, με εκείνη την άνεση ανθρώπων που γνωρίζονται καιρό. Μερικά κεφάλια από την ουρά στρέφονται προς τον πάγκο. Γαλλόφωνοι με κοστούμια παρακολουθούν με ένα μείγμα ανυπομονησίας και περιέργειας – ίσως και μιας μικρής ζήλιας επειδή δεν ανήκουν στην παρέα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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