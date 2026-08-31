Τα δισεκατομμύρια πίσω από ένα κουμπί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δισεκατομμύρια πίσω από ένα κουμπί

Από ένα μικρό αντικείμενο ηλικίας 4.000 ετών μέχρι μια παγκόσμια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τα δισεκατομμύρια πίσω από ένα κουμπί
Ένα κουμπί μπορεί να κοστίζει λίγα λεπτά και να ζυγίζει μόλις μερικά γραμμάρια. Μπορεί να περνάει σχεδόν απαρατήρητο πάνω σε ένα πουκάμισο των 30 ευρώ ή σε ένα σακάκι των 3.000 ευρώ. Πίσω, όμως, από αυτό το μικροσκοπικό εξάρτημα βρίσκεται μια παγκόσμια βιομηχανία που αποτιμάται σε περίπου 4,2 δισ. δολάρια ετησίως μόνο για τα κουμπιά ένδυσης. Και η αγορά αυτή προβλέπεται να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 4,8% τον χρόνο ως το 2030.


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