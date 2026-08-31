Πώς θα αξιοποιήσει η DIMAND το ακίνητο Καμπά: Ολο το πλάνο, οι πρώτες συνεργασίες και ο ορίζοντας 4ετίας
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Πώς θα αξιοποιήσει η DIMAND το ακίνητο Καμπά: Ολο το πλάνο, οι πρώτες συνεργασίες και ο ορίζοντας 4ετίας

Tι περιλαμβάνει το νέο πλάνο ανάπτυξης υπό την ονομασία «Cambas Gardens» - Ολα όσα παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Ανδριόπουλος ενώπιον του δήμου Παλλήνης για το project αξίας 400 εκατ. ευρώ

Πώς θα αξιοποιήσει η DIMAND το ακίνητο Καμπά: Ολο το πλάνο, οι πρώτες συνεργασίες και ο ορίζοντας 4ετίας
Σε ένα έργο μικτών χρήσεων, με ηπιότερο αποτύπωμα σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σχεδιάζει η Dimand να μετατρέψει το Κτήμα Καμπά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 4 χρόνια.

Αυτό υποστήριξε η ίδια η διοίκηση της DIMAND στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στο δήμο Παλλήνης την περασμένη Πέμπτη με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Δημήτρη Ανδριόπουλο να αναφέρεται και στις πρώτες συνεργασίες που έχουν ήδη προχωρήσει για το έργο.

Το νέο πλάνο ανάπτυξης υπό την ονομασία «Cambas Gardens», έχοντας αφήσει οριστικά πίσω του το αρχικό σενάριο δημιουργίας ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου 80.000 τ.μ., στρέφεται σε ένα μίγμα χρήσεων με γραφεία, κατοικία, μικρό ξενοδοχείο, πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές.

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