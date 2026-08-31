Πώς θα αξιοποιήσει η DIMAND το ακίνητο Καμπά: Ολο το πλάνο, οι πρώτες συνεργασίες και ο ορίζοντας 4ετίας

Tι περιλαμβάνει το νέο πλάνο ανάπτυξης υπό την ονομασία «Cambas Gardens» - Ολα όσα παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Ανδριόπουλος ενώπιον του δήμου Παλλήνης για το project αξίας 400 εκατ. ευρώ