Συντάξεις: Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης – Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις

Στο τραπέζι βρίσκεται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ