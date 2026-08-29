Συντάξεις: Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης – Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις
Συντάξεις: Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης – Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις
Στο τραπέζι βρίσκεται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ
Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν αισθητά τις κρατήσεις για περίπου 450.000 συνταξιούχους, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Βασικό σενάριο είναι να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να επιβαρύνεται μόνο το τμήμα της σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ και όχι ολόκληρο το ποσό, όπως συμβαίνει σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου».
Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση συνδέονται παράλληλα με τη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ΕΑΣ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση συνδέονται παράλληλα με τη δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ΕΑΣ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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