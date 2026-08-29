Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπαίνει σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ