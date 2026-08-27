Η μεγάλη άνοδος του ηφαιστειακού τουρισμού

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Την ευκαιρία να δουν από κοντά την ακατέργαστη δύναμη της γης και τους περίτεχνους γεωλογικούς σχηματισμούς που έχει δημιουργήσει η λάβα, αποζητούν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες. Ο ηφαιστειακός τουρισμός, η επίσκεψη δηλαδή σε τοποθεσίες με ενεργά ή σβησμένα ηφαίστεια, αποτελεί μια ισχυρή τάση. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν στην Ισλανδία, την Ιταλία, τη Χαβάη και πολλά άλλα μέρη στον κόσμο για να ζήσουν την εμπειρία ενός ηφαιστείου. Η αγορά ταξιδιού προσφέρει πεζοπορίες στις καλντέρες και τους κρατήρες και μπάνιο σε θερμές πηγές, αλλά και ακραίες εμπειρίες: από την εξερεύνηση του δύσκολα προσβάσιμου ηφαιστείου Erta Ale, στην έρημο Ντανακίλ, της βορειοανατολικής Αιθιοπίας, μέχρι τη ριψοκίνδυνη καταρρίχηση στο απρόβλεπτο ηφαίστειο Μαρούμ, στο αρχιπέλαγος Βανουάτου, στον Ειρηνικό Ωκεανό.Πρόσφατα, η εκρηκτική δραστηριότητα της Αίτνας, του ψηλότερου ενεργού ηφαιστείου στην Ευρώπη, ανέστειλε τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια και προσέλκυσε τουρίστες παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών. Οι επισκέψεις σε ενεργά ηφαίστεια κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, καθώς εκρήξεις μπορεί να συμβούν ξαφνικά και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των τουριστών, όπως η έκρηξη του ενεργού υποθαλάσσιου ηφαιστείου Whaakari, στο White Island της Νέας Ζηλανδίας, το 2019, που στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους.Είναι ασφαλής ο ηφαιστειακός τουρισμός;Οι ειδικοί λένε πως ναι, με κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Γεωλόγοι και ηφαιστειολόγοι θεωρούν απαραίτητη την έρευνα πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται για τους περιορισμούς που ισχύουν και για τα μέτρα που λαμβάνουν οι τοπικές αρχές και να ελέγχουν τις ιστοσελίδες των εθνικών πάρκων, καθώς και τις ιστοσελίδες παρακολούθησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας, όπως το Global Volcanism Program του Smithsonian Institution, που παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις εκρήξεις, τα επίπεδα συναγερμού και τους περιορισμούς στην πρόσβαση. Όσοι ταξιδεύουν σε ενεργά ηφαίστεια είναι προτιμότερο να συνοδεύονται από έναν έμπειρο και αξιόπιστο οδηγό ή να επιλέγουν μια οργανωμένη ξενάγηση.Επίσης, οφείλουν να σέβονται την τοπική κουλτούρα. Στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, για παράδειγμα, οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίζουν τον τόπο και τις παραδόσεις της κοινότητας με τον ανάλογο σεβασμό, καθώς, για τους ιθαγενείς Χαβανέζους τα ηφαίστεια δεν είναι απλώς φυσικά φαινόμενα αλλά ζωντανές οντότητες και μια έκρηξη είναι ένα γεγονός με βαθιά πολιτιστική και πνευματική σημασία. Είτε πρόκειται για φωτογραφίες με φόντο έναν τεράστιο κρατήρα στην Κόστα Ρίκα είτε για κατάβαση σε έναν ανενεργό θάλαμο μάγματος στην Ισλανδία, αυτοί είναι ορισμένοι από τους πιο εύκολα προσβάσιμους και εντυπωσιακούς ηφαιστειακούς προορισμούς στον κόσμο.Στρόμπολι, ΙταλίαΗ αδιάκοπη δραστηριότητα 2.000 ετών του έχει χαρίσει το ψευδώνυμο «Φάρος της Μεσογείου». Υψώνεται στο ομώνυμο μικρό νησί των Αιολίδων Νήσων, στο Τυρρηνικό Πέλαγος και οι συχνές εκρήξεις, κατά τις οποίες πυρακτωμένα κομμάτια λάβας, στάχτη και αέρια εκτοξεύονται στον αέρα, μέρα και νύχτα, το καθιστούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς για ηφαιστειακό τουρισμό. Περιζήτητες είναι οι απογευματινές και βραδινές εκδρομές με σκάφος, για θέα στη φημισμένη Sciara del Fuoco («Ρυάκι της Φωτιάς»), μια πεταλοειδή, απόκρημνη ηφαιστειακή πλαγιά όπου η λάβα κυλά μέχρι τη θάλασσα.Thríhnúkagígur, ΙσλανδίαΗ χώρα του πάγου και της φωτιάς έχει 33 ενεργά ηφαίστεια και τα περισσότερα από τα απίθανα τοπία της είναι διαμορφωμένα από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το ανενεργό ηφαίστειο Thríhnúkagígur, 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ρέικιαβικ, είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου οι επισκέπτες μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια μια κατάβαση σε έναν τεράστιο άδειο θάλαμο μάγματος, βάθους 120 μέτρων. Η πρόσβαση γίνεται με μια ανοιχτή πλατφόρμα που κατεβαίνει στον θάλαμο με συρματόσχοινο και προσφέρει θέα στα τοιχώματα με τα πολύχρωμα ορυκτά.Cotopaxi, ΕκουαδόρΜόλις 50 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Κίτο, το Cotopaxi, με ύψος 5.897 μέτρα, είναι ένα από τα ψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Οι έμπειροι αναρριχητές μπορούν να επιχειρήσουν ανάβαση στην κορυφή με πιστοποιημένο οδηγό. Οι υπόλοιποι θαυμάζουν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, τον χιονισμένο, συμμετρικό κώνο του να καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Laguna Limpiopungo, ή κάνουν ποδηλασία, πεζοπορία και ιππασία στο Εθνικό Πάρκο Cotopaxi.Poás, Κόστα Ρίκα