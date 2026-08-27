«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας
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«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας

Η αρχή γίνεται με το Ολύμπιον Ιωαννίνων, ενώ ακολουθεί και το κεντρικό θεραπευτήριο στην Πάτρα- Οι τιμές πρώτης προσφοράς

«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας
Σε κλοιό πλειστηριασμών εξακολουθεί να βρίσκεται ο όμιλος «Ολύμπιον» που με αφετηρία την Πάτρα έχει αναπτύξει ιδιωτικές μονάδες υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, μετά το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το Ολύμπιον Θεσσαλίας στο στόχαστρο των σφυριών έχουν τεθεί και οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών».

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