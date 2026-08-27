«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας
«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας
Η αρχή γίνεται με το Ολύμπιον Ιωαννίνων, ενώ ακολουθεί και το κεντρικό θεραπευτήριο στην Πάτρα- Οι τιμές πρώτης προσφοράς
Σε κλοιό πλειστηριασμών εξακολουθεί να βρίσκεται ο όμιλος «Ολύμπιον» που με αφετηρία την Πάτρα έχει αναπτύξει ιδιωτικές μονάδες υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Μάλιστα, μετά το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το Ολύμπιον Θεσσαλίας στο στόχαστρο των σφυριών έχουν τεθεί και οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Μάλιστα, μετά το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το Ολύμπιον Θεσσαλίας στο στόχαστρο των σφυριών έχουν τεθεί και οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας «Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα