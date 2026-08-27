«Ολύμπιον Α.Ε.»: Σε κλοιό πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο ο όμιλος υπηρεσιών υγείας

Η αρχή γίνεται με το Ολύμπιον Ιωαννίνων, ενώ ακολουθεί και το κεντρικό θεραπευτήριο στην Πάτρα- Οι τιμές πρώτης προσφοράς