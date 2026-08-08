Ιταλοί αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας – Το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης

Ελλάδα και Ιταλία ξεκίνησαν κοινές αστυνομικές περιπολίες σε Αθήνα και Ρώμη, εφαρμόζοντας τη συμφωνία του 2025 για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, πρόληψη εγκληματικότητας και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και τουριστών