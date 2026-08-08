Ιταλοί αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας – Το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης
Ιταλοί αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας – Το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης
Ελλάδα και Ιταλία ξεκίνησαν κοινές αστυνομικές περιπολίες σε Αθήνα και Ρώμη, εφαρμόζοντας τη συμφωνία του 2025 για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, πρόληψη εγκληματικότητας και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και τουριστών
Σε εφαρμογή τέθηκαν οι πρώτες κοινές περιπολίες αστυνομικών από την Ελλάδα και την Ιταλία, στο πλαίσιο της διαρκώς ενισχυόμενης συνεργασίας των δύο χωρών σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στενότερη επιχειρησιακή σύμπραξη Αθήνας και Ρώμης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων μορφών διασυνοριακής εγκληματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιταλικής Πρεσβείας, η δράση συντονίζεται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (SCIP), η οποία υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Ιταλίας. Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, οι κοινές περιπολίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα, όπου αστυνομικοί της Ιταλικής Αστυνομίας επιχειρούν μαζί με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιοχές της πρωτεύουσας που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό τουριστών και παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα, με στόχο την άμεση υποστήριξη των επισκεπτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιταλικής Πρεσβείας, η δράση συντονίζεται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (SCIP), η οποία υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Ιταλίας. Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, οι κοινές περιπολίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα, όπου αστυνομικοί της Ιταλικής Αστυνομίας επιχειρούν μαζί με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιοχές της πρωτεύουσας που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό τουριστών και παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα, με στόχο την άμεση υποστήριξη των επισκεπτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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