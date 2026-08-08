BGS Alcohols: Από τη σταφίδα, στην αιθανόλη – Το νέο κεφάλαιο μιας ιστορικής βιομηχανίας 130 ετών
BGS Alcohols: Από τη σταφίδα, στην αιθανόλη – Το νέο κεφάλαιο μιας ιστορικής βιομηχανίας 130 ετών
Στρατηγική επένδυση 34,3 εκατ. ευρώ ενισχύει την εγχώρια παραγωγή αιθανόλης και αναβαθμίζει την πατρινή βιομηχανία
Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης της BGS Alcohols στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε με την εκταμίευση 7,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά μέρος επένδυσης για τη δημιουργία της νέας μονάδας παραγωγής αιθανόλης της ιστορικής βιομηχανίας από την Πάτρα. Η επένδυση έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά projects στον κλάδο των αγροδιατροφικών πρώτων υλών και της χημικής βιομηχανίας, με συνολικό προϋπολογισμό 34,3 εκατ. ευρώ.
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη μιας νέας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, εξοπλισμένης με σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, υγροποίησης, ζύμωσης και απόσταξης. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει μονάδες ανάκτησης και αξιοποίησης των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, με παραγωγή ζωοτροφών (DDGS) και καθαρισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενισχύοντας την κυκλική αξιοποίηση των πρώτων υλών. Η μονάδα θα παράγει αιθανόλη 96 βαθμών (ENA 96), αιθανόλη βαθμού Β, καθώς και τα δύο βασικά υποπροϊόντα της διαδικασίας, CO₂ και DDGS.
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Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη μιας νέας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, εξοπλισμένης με σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, υγροποίησης, ζύμωσης και απόσταξης. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει μονάδες ανάκτησης και αξιοποίησης των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, με παραγωγή ζωοτροφών (DDGS) και καθαρισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενισχύοντας την κυκλική αξιοποίηση των πρώτων υλών. Η μονάδα θα παράγει αιθανόλη 96 βαθμών (ENA 96), αιθανόλη βαθμού Β, καθώς και τα δύο βασικά υποπροϊόντα της διαδικασίας, CO₂ και DDGS.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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