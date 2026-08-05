LASE: Το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» της Βρετανίας είναι γεγονός
LASE: Το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» της Βρετανίας είναι γεγονός
Η συγχώνευση που ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Το London and South East University Group ξεκινά τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο - Μοντέλο διάσωσης για τα χειμαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια
Η Βρετανία απέκτησε το πρώτο της «υπερπανεπιστήμιο», εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης που αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για ολόκληρο τον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Από την 1η Αυγούστου ολοκληρώθηκε νομικά η συγχώνευση των Πανεπιστημίων του Γκρίνουιτς και του Κεντ, δημιουργώντας το London and South East University Group (LASE), ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.
Το νέο σχήμα αριθμεί περισσότερους από 50.000 φοιτητές, τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις σε Λονδίνο, Medway και Canterbury και αναδεικνύεται στο τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σε αντίθεση με μια κλασική συγχώνευση, τα δύο πανεπιστήμια δεν καταργούνται. Διατηρούν τα ονόματα, τα πτυχία, τις σχολές και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, αλλά αποκτούν κοινή διοίκηση, ενιαία στρατηγική, κοινό διοικητικό προσωπικό και έναν αντιπρύτανη. Επικεφαλής του νέου οργανισμού αναλαμβάνει η καθηγήτρια Jane Harrington, μέχρι σήμερα αντιπρύτανης του University of Greenwich.
Η απάντηση στην κρίση των βρετανικών πανεπιστημίων
Η δημιουργία του LASE είναι απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η βρετανική ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες πανεπιστήμια βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση εξαιτίας του παγώματος των διδάκτρων για τους Βρετανούς φοιτητές, της αύξησης του λειτουργικού κόστους, της μείωσης των διεθνών φοιτητών και της συρρίκνωσης των δημόσιων πόρων.
Η ανεξάρτητη βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση (Office for Students, OfS) έχει προειδοποιήσει ότι σημαντικός αριθμός ιδρυμάτων αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους βιωσιμότητας, ενώ αρκετά πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε περικοπές προσωπικού, κατάργηση σχολών και αναστολή προγραμμάτων σπουδών.
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Το νέο σχήμα αριθμεί περισσότερους από 50.000 φοιτητές, τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις σε Λονδίνο, Medway και Canterbury και αναδεικνύεται στο τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σε αντίθεση με μια κλασική συγχώνευση, τα δύο πανεπιστήμια δεν καταργούνται. Διατηρούν τα ονόματα, τα πτυχία, τις σχολές και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, αλλά αποκτούν κοινή διοίκηση, ενιαία στρατηγική, κοινό διοικητικό προσωπικό και έναν αντιπρύτανη. Επικεφαλής του νέου οργανισμού αναλαμβάνει η καθηγήτρια Jane Harrington, μέχρι σήμερα αντιπρύτανης του University of Greenwich.
Η απάντηση στην κρίση των βρετανικών πανεπιστημίων
Η δημιουργία του LASE είναι απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η βρετανική ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες πανεπιστήμια βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση εξαιτίας του παγώματος των διδάκτρων για τους Βρετανούς φοιτητές, της αύξησης του λειτουργικού κόστους, της μείωσης των διεθνών φοιτητών και της συρρίκνωσης των δημόσιων πόρων.
Η ανεξάρτητη βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση (Office for Students, OfS) έχει προειδοποιήσει ότι σημαντικός αριθμός ιδρυμάτων αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους βιωσιμότητας, ενώ αρκετά πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε περικοπές προσωπικού, κατάργηση σχολών και αναστολή προγραμμάτων σπουδών.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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