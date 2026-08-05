LASE: Το πρώτο «υπερπανεπιστήμιο» της Βρετανίας είναι γεγονός

Η συγχώνευση που ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Το London and South East University Group ξεκινά τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο - Μοντέλο διάσωσης για τα χειμαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια