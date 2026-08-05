Mέθοδος Sudoku: Βαλίτσα με λιγότερα ρούχα και περισσότερους συνδυασμούς

Η πολυπόθητη ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη των διακοπών φτάνει. Ο προορισμός έχει επιλεγεί, τα εισιτήρια έχουν κλείσει εδώ και καιρό, η διάθεση βρίσκεται στα ύψη. Το μόνο που απομένει είναι η βαλίτσα. Τι ρούχα να πάρει κανείς; Ποια αξεσουάρ είναι πραγματικά απαραίτητα;Πόσα μαγιό και παρεό χωρούν σε μία αποσκευή; Αυτά τα ερωτήματα συχνά μετατρέπουν την προετοιμασία σε πηγή άγχους. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που περιττά ρούχα ταξιδεύουν μαζί μας για να επιστρέψουν στο σπίτι αχρησιμοποίητα.Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η αγωνία της προετοιμασίας της βαλίτσας και η επιλογή των σωστών ρούχων που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες από το πρωί ως το βράδυ; Υπάρχει και φέρει το όνομα Sudoku. Το δημοφιλές ιαπωνικό παζλ που βασίζεται στη λογική όπου πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα κουτάκια ώστε κάθε σειρά και κάθε κουτάκι να περιέχει όλα τα ψηφία από 1 ως το 9, αποτελεί έμπνευση για τη μέθοδο Sudoku που έχουν υιοθετήσει επιτυχώς πολλοί ταξιδιώτες. Μόνο που εδώ οι αριθμοί αντικαθίστανται από ρούχα.