Οι έξυπνες συσκευές ξέρουν για εμάς περισσότερα από όσα νομίζουμε

Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα μηνύματά μας για να μάθει πολλά για τη ζωή μας. Αρκεί να γνωρίζει πότε ανάβει η θέρμανση, πόσες φορές ανοίγει η εξώπορτα μέσα στην ημέρα, πότε λειτουργεί η ρομποτική σκούπα ή ποια ώρα σβήνουν τα φώτα. Καθεμία από αυτές τις πληροφορίες είναι σχεδόν αδιάφορη από μόνη της. Όλες μαζί, όμως, αποκαλύπτουν ένα μοτίβο: πότε λείπουμε, πότε επιστρέφουμε, πώς ζούμε μέσα στο σπίτι μας.Τα δεδομένα αυτά παράγονται αθόρυβα από τις συνδεδεμένες συσκευές του smart home. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ίδια αρχή: όσο καλύτερα γνωρίζουν τις συνήθειες των ανθρώπων, τόσο αποτελεσματικότερα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Ένας φωνητικός βοηθός, όπως η Alexa, μπορεί να προσαρμόζει τις λειτουργίες του στις καθημερινές συνήθειες των χρηστών, ένας έξυπνος θερμοστάτης να γνωρίζει πότε οι ένοικοι επιστρέφουν, ενώ μια ρομποτική σκούπα δημιουργεί χάρτη των χώρων για να καθαρίζει πιο αποτελεσματικά. Έτσι, το σπίτι μετατρέπεται σταδιακά σε έναν συνεχή παραγωγό δεδομένων, αποτυπώνοντας όχι όσα λέμε ή κάνουμε, αλλά τα μοτίβα της καθημερινότητάς μας.