Η μεγάλη επένδυση του Elon Musk στην Ελλάδα
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Η μεγάλη επένδυση του Elon Musk στην Ελλάδα

Η Tesla περνά σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα επένδυσή της στη χώρα.

Η μεγάλη επένδυση του Elon Musk στην Ελλάδα
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Ο αμερικανικός κολοσσός της ηλεκτροκίνησης, υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ, ετοιμάζεται να λειτουργήσει ένα υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο κέντρο στη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, το οποίο θα αποτελέσει τη νέα «καρδιά» των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά και ένα από τα σημαντικότερα σημεία παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το νέο συγκρότημα δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη showroom. Πρόκειται για μια κάθετα οργανωμένη εγκατάσταση που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της Tesla: έκθεση νέων μοντέλων, παραδόσεις αυτοκινήτων, εξειδικευμένο service, τεχνική υποστήριξη και σύγχρονες υποδομές εξυπηρέτησης πελατών. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ιδιοκτησίας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας την υποστήριξη των κατόχων Tesla στην Ελλάδα.



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