Ομπρέλες Gucci, ξαπλώστρες Βurberry: Τα πιο όμορφα beach club στην Ευρώπη
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Ομπρέλες Gucci, ξαπλώστρες Βurberry: Τα πιο όμορφα beach club στην Ευρώπη

Beach club από το Κάπρι μέχρι το Μονακό για τους aficionados του στυλ

Ομπρέλες Gucci, ξαπλώστρες Βurberry: Τα πιο όμορφα beach club στην Ευρώπη
Dior, IL Riccio
Μία από τις πιο εκλεπτυσμένες καλοκαιρινές συνεργασίες επιστρέφει στο εμβληματικό beach club του Anacapri. Στο IL Riccio, με θέα στα τιρκουάζ νερά της Γαλάζιας Σπηλιάς, οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες και οι καμπάνες ντύνονται με τα χαρακτηριστικά ριγέ μοτίβα Dioriviera σε αποχρώσεις του γαλάζιου. Το σκηνικό συμπληρώνουν αποκλειστικές δημιουργίες της Dior στην pop-up μπουτίκ, δίσκοι με crudo θαλασσινών και premium απεριτίφ, καλογυαλισμένα ξύλινα σκάφη που λικνίζονται απαλά δίπλα στα βράχια, όλα με φόντο τη μοναδική φυσική ομορφιά του Capri.

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