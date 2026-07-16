ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Νέα τιμή-στόχος €55,20 για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Περιθώριο ανόδου 20,5%, μέρισμα €0,60 ως το 2030

Οι χρηματιστηριακές «βλέπουν» για τον Όμιλο ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών και αισιόδοξες προοπτικές έως το 2030 με μοχλό τις παραχωρήσεις