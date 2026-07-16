ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Νέα τιμή-στόχος €55,20 για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Περιθώριο ανόδου 20,5%, μέρισμα €0,60 ως το 2030
ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Νέα τιμή-στόχος €55,20 για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Περιθώριο ανόδου 20,5%, μέρισμα €0,60 ως το 2030
Οι χρηματιστηριακές «βλέπουν» για τον Όμιλο ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών και αισιόδοξες προοπτικές έως το 2030 με μοχλό τις παραχωρήσεις
Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 660 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την απόκτηση της πρώτης επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από τους οίκους Moody’s και S&P Global, ενισχύει σημαντικά τα δύο βασικά στοιχεία του επενδυτικού αφηγήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με νέα ανάλυση της ΑΧΙΑ – Alpha Finance. Τα δυο βασικά στοιχεία αφορούν αφενός τη δύναμη και την ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της εταιρείας και αφετέρου για την υψηλή ορατότητα ενός συνεχώς διευρυνόμενου επενδυτικού pipeline.
Η ανάλυση αναθεωρεί ανοδικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, επικαιροποιώντας το μοντέλο αποτίμησής της (SOTP) και ενσωματώνοντας τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η αύξηση κεφαλαίου και η επένδυση στην ΕΥΔΑΠ (σσ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 12,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, έχοντας επενδύσει αθροιστικά περίπου €132,5 εκατ. ) Παράλληλα, εισάγει ένα αισιόδοξο (bull case) σενάριο με τιμή-στόχο 62,40 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και ένα αρνητικό (bear case) με τιμή-στόχο 37,90 ευρώ.
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Η ανάλυση αναθεωρεί ανοδικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, επικαιροποιώντας το μοντέλο αποτίμησής της (SOTP) και ενσωματώνοντας τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η αύξηση κεφαλαίου και η επένδυση στην ΕΥΔΑΠ (σσ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 12,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, έχοντας επενδύσει αθροιστικά περίπου €132,5 εκατ. ) Παράλληλα, εισάγει ένα αισιόδοξο (bull case) σενάριο με τιμή-στόχο 62,40 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και ένα αρνητικό (bear case) με τιμή-στόχο 37,90 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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