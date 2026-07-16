Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τη σωστή babysitter;
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τη σωστή babysitter;
Η αναζήτηση της κατάλληλης παιδαγωγού μοιάζει με κυνήγι θησαυρού, αλλά αξιόπιστες ψηφιακές πλατφόρμες παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τους γονείς που δυσκολεύονται
Τα σχολεία τελείωσαν, τα summer camp ξεκίνησαν και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε τα αντηλιακά θα έχουν αδειάσει, τα κουβαδάκια και τα φουσκωτά θα έχουν επιστρέψει στην αποθήκη και οι διαφημίσεις για τα σχολικά είδη θα έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Μαζί με όλα αυτά θα επιστρέψει και η γνώριμη αγωνία για χιλιάδες γονείς: τι θα κάνω τα παιδιά όσο θα είμαι στη δουλειά;
Στις διακοπές οι πιο τυχεροί στηρίχθηκαν σε παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό ή στο νησί, σε κατασκηνώσεις και σε θείους που ήταν πρόθυμοι να περάσουν λίγες ημέρες με τα ανίψια τους στην ακροθαλασσιά. Όσο, όμως, πλησιάζει το φθινόπωρο το ερώτημα γίνεται πιο πιεστικό, με τους γονείς να προσπαθούν να βρουν ποιος θα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά τους ενώ οι ίδιοι εργάζονται. Η λύση μοιάζει να είναι μία: babysitter ή, πιο σωστά, παιδαγωγός. Ένας επαγγελματίας που δεν περιορίζεται στην επίβλεψη, αλλά απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά, τα βοηθά στο διάβασμα, τα μεταφέρει στις δραστηριότητες, και φροντίζει την καθημερινότητά τους μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς στο σπίτι.
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Στις διακοπές οι πιο τυχεροί στηρίχθηκαν σε παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό ή στο νησί, σε κατασκηνώσεις και σε θείους που ήταν πρόθυμοι να περάσουν λίγες ημέρες με τα ανίψια τους στην ακροθαλασσιά. Όσο, όμως, πλησιάζει το φθινόπωρο το ερώτημα γίνεται πιο πιεστικό, με τους γονείς να προσπαθούν να βρουν ποιος θα βρίσκεται δίπλα στα παιδιά τους ενώ οι ίδιοι εργάζονται. Η λύση μοιάζει να είναι μία: babysitter ή, πιο σωστά, παιδαγωγός. Ένας επαγγελματίας που δεν περιορίζεται στην επίβλεψη, αλλά απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά, τα βοηθά στο διάβασμα, τα μεταφέρει στις δραστηριότητες, και φροντίζει την καθημερινότητά τους μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς στο σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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