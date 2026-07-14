Τέλος εποχής για τα «δάνεια της κρίσης»

Το τραπεζικό σύστημα εισέρχεται πλέον στην τελική φάση εκκαθάρισης δύο από τις πλέον σύνθετες «κληρονομιές» της προηγούμενης περιόδου: των δανείων τύπου step up και των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο